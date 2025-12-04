نخستین پرتاب موشک چند بار مصرف چینی با انفجار پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، شرکت چینی مذکور این موشک ۶۶ متری با بدنه فولاد را از مقر پرتاب ماهواره جیوکوان در صحرای گوبی واقع در شمال چین به فضا فرستاد.

موشک چندبار مصرف چینی که با سوخت متان و اکسیژن مایع کار می‌کند به طور موفقیت آمیز دومین بوستر خود را به مدار رساند. اما به نظر می‌رسد پس از ورود موفقیت آمیز موشک به مدار زمین، بوستر نخست آن طی فرود یکی از موتورهایش را از دست داد و قبل از آنکه با زمین برخورد کند، آتش گرفت.

لند اسپیس در بیانیه ای در شبکه اجتماعی نوشت: هنگامیکه بوستر اول موشک به منطقه بازیافت نزدیک شد، اختلالی به وجود آمد. البته هیچ مشکل ایمنی برای پرسنل رخ نداد.

این شرکت هم اکنون مشغول بررسی اختلال است تا دلیل آن را بیابد. لند اسپیس با وجود شکست در فرود بوستر این پرواز آزمایشی را یک موفقیت اعلام کرد و در پست شبکه اجتماعی نوشت: نخستین تلاش برای بازیافت موشک چین به اهداف فنی مورد نظر دست یافت.

این موارد شامل تأیید سیستم بازیافت موشک و نحوه کنترل است. تصاویر نشان می‌دهند محل سقوط بوستر چند متر با منطقه فرود فاصله داشته است.