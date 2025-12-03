تیراندازی ارتش اوکراین به نیروهای خودی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیا الیوم گزارش داد که رسانه‌های اوکراین اعلام کردند میان شماری از افسران دستگاه اطلاعاتی اوکراین و تعدادی از نیروهای ارتش این کشور در شهر کی‌یف درگیری مسلحانه روی داده است.

بر اساس این گزارش‌ها، تبادل آتش میان دو طرف در پایتخت اوکراین رخ داده و تحقیقات درباره جزئیات و دلایل این حادثه در جریان است.

در تحولی دیگر در موضوع اوکراین، مدیریت نظامی شهر کی‌یف مدعی شد که پدافند هوایی این کشور با پهپادهای روسیه در آسمان پایتخت مقابله کرده‌اند.

این مقام اوکراینی افزود: تا زمانی که آژیرهای هشدار ادامه دارد، همچنان از ساکنان پایتخت می‌خواهیم که در پناهگاه‌ها بمانند.