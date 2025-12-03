  1. بین الملل
تیراندازی ارتش اوکراین به نیروهای خودی

رسانه های اوکراینی از تبادل آتش نیروهای امنیتی این کشور با نیروهای ارتش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیا الیوم گزارش داد که رسانه‌های اوکراین اعلام کردند میان شماری از افسران دستگاه اطلاعاتی اوکراین و تعدادی از نیروهای ارتش این کشور در شهر کی‌یف درگیری مسلحانه روی داده است.

بر اساس این گزارش‌ها، تبادل آتش میان دو طرف در پایتخت اوکراین رخ داده و تحقیقات درباره جزئیات و دلایل این حادثه در جریان است.

در تحولی دیگر در موضوع اوکراین، مدیریت نظامی شهر کی‌یف مدعی شد که پدافند هوایی این کشور با پهپادهای روسیه در آسمان پایتخت مقابله کرده‌اند.

این مقام اوکراینی افزود: تا زمانی که آژیرهای هشدار ادامه دارد، همچنان از ساکنان پایتخت می‌خواهیم که در پناهگاه‌ها بمانند.

    • فریدون IR ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      جنگ‌ اختلاس گران ارتش اوکراین‌ چهره هواداران غرب را نمایان کرد .
    • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      0 0
      پاسخ
      شاید عده ای از نیروهای نخبه نظامی از این جنگ بی پایان خسته شده اند و نیروهای بیگانه که در ادامه جنگ نقش دارند را به رگبار بسته اند واقعا این جنگ فرسایشی خسته کننده شده

