اوشاکوف: عضویت اوکراین در ناتو در نشست پوتین-ویتکاف بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، یوری اوشاکوف دستیار رئیسجمهور روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد: مذاکرات روز گذشته پوتین با نمایندگان آمریکا بسیار پرمحتوا و جامع بود؛ پوتین و ویتکاف گفتگوهای مثبتی داشتند. روسیه آشکارا نظرات خود را در مورد اسناد حل و فصل ارائه شده توسط طرف آمریکایی ابراز کرد. تماسها بین روسیه و آمریکا ادامه خواهد یافت.
دستیار رئیسجمهور روسیه سپس افزود: موفقیتهای اخیر ارتش روسیه در میدان نبرد بر روند و ماهیت مذاکرات پوتین و ویتکاف تاثیر مثبت گذاشت. آمریکا آمادگی خود را برای در نظر گرفتن نظرات روسیه در مورد روند حل و فصل مناقشه اوکراین ابراز کرده است. موضوع عضویت اوکراین در ناتو در دیدار روز گذشته پوتین با مقامات آمریکایی مورد بحث قرار گرفت.
یوری اوشاکوف گفت: آمریکا آماده است تا تمام تلاش خود را برای دستیابی به حل و فصل بلندمدت درگیریها در اوکراین به کار گیرد. روسیه در حال حاضر منحصراً با آمریکا در حال مذاکره در مورد حل و فصل مسئله اوکراین است. امیدواریم اروپاییها و اوکراینیها نگرش و درک مناسبتری از آنچه اتفاق میافتد نشان دهند. اوکراینیها در حال حاضر از ادامه مذاکرات استانبول خودداری کردهاند. اروپاییها از هرگونه تماسی خودداری میکنند، اگرچه روسیه همانطور که پوتین بارها اعلام کرده است، آماده چنین گفتگویی است. روسیه هیچ نگرش منفی نسبت به امکان ادامه تماسها با اروپاییها ندارد.
