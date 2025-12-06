  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۰

محورهای رایزنی میان رؤسای جمهور ترکیه و ونزوئلا

محورهای رایزنی میان رؤسای جمهور ترکیه و ونزوئلا

رئیس جمهور ترکیه در رایزنی با همتای خود از ونزوئلا گفت که آنکارا از نزدیک تحولات منطقه را دنبال می‌کند و معتقد است که مشکلات باید از طریق گفتگو حل و فصل شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه با نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا تماس تلفنی برقرار کرد.

رئیس جمهور ترکیه در این رایزنی تلفنی به مادورو گفت که آنکارا از نزدیک تحولات منطقه را دنبال می‌کند و معتقد است که مشکلات باید از طریق گفتگو حل و فصل شوند.

رجب طیب اردوغان سپس در ادامه بر اهمیت باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی بین آمریکا و ونزوئلا تأکید و ابراز امیدواری کرد که تنش‌ها میان دو کشور هر چه زودتر کاهش یابد.

در هفته‌های اخیر تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا به سطحی بی‌سابقه رسیده است.

آمریکا با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به دنبال شکست دادن مقاومت مردمی ونزوئلا است. این بحران که شامل تهدیدات نظامی، اقدامات اطلاعاتی، فشارهای اقتصادی و دیپلماسی پیچیده است، باعث بروز نگرانی‌های گسترده‌ای در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، گزینه‌های مختلفی از تهدید مستقیم تا مذاکرات را برای تحت فشار قرار دادن دولت مادورو در نظر گرفته است.

کد خبر 6680124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      اردوغان طرف آمریکا هست هرگز مادورو نباید اعتماد بکند
      • بهرام IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        0 0
        مادورو چه تبعید شود، چه فرارکند احتمال زیاد به ترکیه خواهد رفت چون از بین گزینه هایی چون ایران، روسیه، کوبا، ترکیه و قطر، ترکیه تنها کشوری هستش که مادورو و خانواده اش می‌توانند با ثروت 200 میلیون دلاری اش عشق و حال کنند. ایران و کوبا که تحت شدیدترین تحریم ها قرار دارند و هرگز گزینه مناسبی نیستن. روسیه هم علاوه بر تحریم و درگیری با اوکراین قابل اعتماد هم نیست. احتمال ترورش در روسیه بسیار بالاست. ضمن اینکه روسیه در چنین مواردی بعنوان یک برگ برنده و کارت بازی با آمریکا استفاده می‌کند
    • IR ۲۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      اردوغان بسفارش ترامپ زنگ زده. بلایی که سر سوریه آمده میخواهد سر ونزوئلا بیاورد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها