محورهای رایزنی میان رؤسای جمهور ترکیه و ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه با نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا تماس تلفنی برقرار کرد.
رئیس جمهور ترکیه در این رایزنی تلفنی به مادورو گفت که آنکارا از نزدیک تحولات منطقه را دنبال میکند و معتقد است که مشکلات باید از طریق گفتگو حل و فصل شوند.
رجب طیب اردوغان سپس در ادامه بر اهمیت باز نگه داشتن کانالهای ارتباطی بین آمریکا و ونزوئلا تأکید و ابراز امیدواری کرد که تنشها میان دو کشور هر چه زودتر کاهش یابد.
در هفتههای اخیر تنشها میان آمریکا و ونزوئلا به سطحی بیسابقه رسیده است.
آمریکا با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به دنبال شکست دادن مقاومت مردمی ونزوئلا است. این بحران که شامل تهدیدات نظامی، اقدامات اطلاعاتی، فشارهای اقتصادی و دیپلماسی پیچیده است، باعث بروز نگرانیهای گستردهای در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین شده است.
گزارشها حاکی از آن است که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، گزینههای مختلفی از تهدید مستقیم تا مذاکرات را برای تحت فشار قرار دادن دولت مادورو در نظر گرفته است.
