دستگیری زن و مرد قاتل توسط پلیس آگاهی تبریز در کمتر از ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد سلطانی شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر فوت مشکوک یک نفر در منزل شخصی در یکی از محلات تبریز، بلافاصله مأموران انتظامی تبریز و کاراگاهان پلیس در محل حاضر و مشاهده نمودند که مقتول با ضربات جسم سخت از ناحیه سر به قتل رسیده است.

وی تصریح کرد: در تحقیقات مأموران پلیس آگاهی مشخص شد که همسر متوفی با همکاری یک نفر دیگر اقدام به طرح ریزی نقشه قتل اقدام نموده و این فرد شبانه در منزل متوفی حضور یافته و وی را به قتل رسانده و از صحنه قتل متواری شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی، دو نفر (یک نفر خانم و یک نفر مرد) را در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر که در تحقیقات اولیه مشخص گردید که به علت اختلافات خانوادگی و ضعیف بودن بنیان خانواده، همسر متوفی با همکاری یک نفر دیگر، مرد خانواده را به قتل رسانده و از محل متواری شده اند.