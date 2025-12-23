  1. استانها
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

کشف قتل مرد جوان در تبریز؛ دو قاتل پس از ۹ ماه فرار دستگیر شدند

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری دو نفر قاتل مرد جوانی در تبریز پس از ۹ ماه متواری بودن خبر داد؛ انگیزه قتل، اختلافات قبلی با مقتول عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل مرد جوان در تبریز، بررسی موضوع بلافاصله در دستورکار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد، مقتول با دو نفر به هویت‌های نامعلوم در یکی از محلات تبریز، مشاجره لفظی و اختلافات قبلی داشته و در پی آن با همدیگر درگیر شدند و فرد مضروب پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد و قاتلان نیز بلافاصله از محل متواری شدند.

وی تصریح کرد: مأموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضائی محل اختفای متهمان را شناسایی کرده و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه هر دو متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرهنگ سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی قتل معترف شده و انگیزه خود را اختلافات قبلی با مقتول عنوان کردند، که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

