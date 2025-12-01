مجرب: صنعت فست‌ فود، فراتر از تولید غذا است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب، صبح دوشنبه در نخستین همایش گرامیداشت روز جهانی فست‌فود در شیراز با اشاره به رشد چشمگیر صنعت غذا و اهمیت توسعه آن در استان گفت: فست‌فود تنها یک غذای آماده نیست؛ بلکه تجربه‌ای است که در ذهن مشتری نقش می‌بندد.

وی با تأکید بر اینکه فست‌فود امروز فراتر از غذاست و ترکیبی از کیفیت، تجربه‌محوری و نوآوری محسوب می‌شود، افزود: هدف ما این است که فست‌فود در فارس به نمادی از سلامت، سرعت، کیفیت و خلاقیت تبدیل شود. واحدهای این حوزه باید با رعایت استانداردهای حرفه‌ای، اعتماد و رضایت پایدار مشتری را به‌دست آورند. استانداردسازی این صنعت، سرمایه‌گذاری مستقیم بر سلامت و رضایت شهروندان است.

مدیرکل صمت فارس همچنین با اشاره به ظرفیت اقتصادی این حوزه گفت: صنعت غذا یکی از پیشران‌های مهم اشتغال است و حمایت از واحدهای خلاق می‌تواند مسیر توسعه پایدار و شکل‌گیری برندهای معتبر در استان را فراهم کند.

لازم به ذکر است؛ نخستین همایش «روز جهانی فست‌فود» با حضور مقام‌های استانی، فعالان صنفی و شرکت‌های نوآور حوزه غذا ۹ آذرماه در شیراز برگزار شد؛ رویدادی که با هدف ارتقای کیفیت، سلامت‌محوری، توسعه استانداردها و ترسیم مسیر آینده صنعت فست‌فود در استان طراحی شده بود.

در پایان مراسم، از واحدهای نمونه و برتر فست‌فود استان فارس با اعطای «نشان کیفیت و تعهد» تقدیر شد؛ اقدامی که از سوی برگزارکنندگان گامی مؤثر برای تشویق رقابت سالم و ارتقای سطح استانداردها در واحدهای غذایی استان ارزیابی شد.