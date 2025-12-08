آزمون پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین آزمون صدور و تغییر رسته پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن در شیراز با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی استان فارس و ناظرین وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سه رسته پی‌جویی و اکتشاف، استخراج معدن و نقشه‌برداری معدن برگزار شد.

در استان فارس، ۲۱۸ داوطلب در جلسه آزمون حضور یافتند. بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سطح کشور مجموعاً ۳۳۸۳ نفر در ۲۴ حوزه امتحانی شرکت کردند که شامل ۷۴۸ نفر در رسته پی‌جویی و اکتشاف، ۲۴۰۴ نفر در استخراج معدن و ۲۳۱ نفر در نقشه‌برداری معدن بودند.

ترکیب جنسیتی شرکت‌کنندگان نیز شامل ۹۱۰ بانوی مهندس و ۲۴۷۳ آقا بود.

رضا افشاری، معاون امور معادن و صنایع معدنی فارس در حاشیه این آزمون در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه این استان گفت: فارس طی سه سال گذشته بالاترین درصد قبولی در آزمون پروانه اشتغال را در میان استان‌های کشور داشته و به‌عنوان یکی از حوزه‌های فعال و موفق شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این آزمون، صدور پروانه اشتغال یا تغییر رسته حرفه‌ای اعضا به یکی از رسته‌های تخصصی یادشده است. کارنامه این آزمون نیز به مدت سه سال برای ارائه در فرآیند صدور پروانه اشتغال معتبر خواهد بود.