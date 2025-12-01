به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کشاورز، ظهر دوشنبه با اشاره به ظرفیت‌های برجسته صنعتی استان فارس اظهار کرد: مجموعه نمایشگاه‌های تخصصی صنعت، ابزارآلات، برق، چوب و متالورژی در شیراز به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد صنعتی جنوب کشور، نقش محوری در توسعه متوازن، تقویت همکاری بخش خصوصی و دولتی و گسترش پیوند صنایع داخلی با بازارهای منطقه‌ای ایفا می‌کند.

معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس (صمت)، با اشاره به جایگاه برجسته فارس در اقتصاد جنوب کشور، برگزاری مجموعه نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه‌های صنعت، ابزارآلات، برق، چوب و متالورژی را گامی هدفمند و هوشمندانه در مسیر توسعه متوازن صنعتی دانست.

به گفته وی، این رویداد علاوه بر معرفی توانمندی‌های فنی و تولیدی کشور در جنوب ایران، پیوندی مؤثر میان بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد می‌کند و زمینه هم‌افزایی در مسیر توسعه صنعتی ملی را فراهم می‌آورد.

معاون امور صنایع اداره کل صمت استان فارس با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه و همه‌جانبه پویایی‌های اقتصادی در سطح منطقه گفت: تمرکز بر حوزه‌های تخصصی نمایشگاه‌ها، پوشش کاملی از زنجیره ارزش صنعتی را شامل می‌شود؛ از مواد اولیه در حوزه‌های متالورژی و چوب گرفته تا زیرساخت‌ها و محصولات نهایی در بخش‌های برق و ابزارآلات.

کشاورز با اشاره به نقش فارس به‌عنوان محور اتصال صنعت ملی با بازارهای منطقه‌ای اظهار کرد: فارس با برخورداری از زیرساخت‌های گسترده، نیروی انسانی متخصص و توان عملیاتی بالا، می‌تواند پیوندی مؤثر میان صنایع داخلی و بازارهای بین‌المللی، به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و اوراسیا ایجاد کند.

وی افزود: نمایشگاه‌های تخصصی، جریان پایداری از انتقال دانش فنی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فناوری‌های نوین را ایجاد خواهند کرد.

کشاورز بر مزیت‌های مستقیم برگزاری این رویداد در مرکز استان نیز تأکید کرد و گفت: این نمایشگاه فرصت مهمی برای نمایش توان شرکت‌های تولیدی معتبر، توسعه شبکه‌های همکاری صنعتی، ارتقای بهره‌وری تولید و تقویت برندهای بومی در سطح ملی به شمار می‌رود.

کشاورز با بیان اینکه اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس حمایت همه‌جانبه‌ای از این برنامه دارد، افزود: این حمایت تنها شامل پشتیبانی مالی و لجستیکی نیست، بلکه تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوز برای شرکت‌کنندگان را نیز در بر می‌گیرد. چشم‌انداز ترسیم‌شده برای این رویداد، بر محور پایداری و صادرات‌محوری استوار است.

وی بیان کرد: این رویداد به‌عنوان یک کاتالیزور، نقش محوری در تحقق اهداف توسعه صنعتی فارس و تکمیل نقشه راه صنعتی جنوب کشور ایفا خواهد کرد.