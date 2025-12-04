شنا در منطقه ممنوعه جان کودک ۵ ساله مشهدی را در کیش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قاسمی اظهار کرد: مقارن ۱۵:۵ دقیقه ۱۱ آذرماه جاری طی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس مبنی بر اعلام یک مورد غرق شدگی کودک ۵ ساله در ساحل ماشه جزیره کیش، سریعاً آمبولانس کد ۵۹٠۳ شهری کیش به محل فوریت اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان در محل، بررسی اولیه انجام، منطقه جز مناطق شنا ممنوع بوده، بیمار کودکی ۵ ساله بعد از اینکه حدود ۵٠ دقیقه در آب غوطه ور شده بود، توسط عوامل نجات غریق از آب خارج، پس از تحویل به تیم اورژانس، با وجود ورود آب به ریه‌ها، سریعاً با دادن وضعیت مناسب، عملیات احیا شروع، به داخل آمبولانس منتقل، مانیتورینگ و اقدامات درمانی حین مسیر انجام، و متأسفانه تمام اقدامات انجام شده مثمر ثمر واقع نشد و به علت زمان زیاد غوطه ور شدن در آب و شرایط بیمار، وی فوت و به بیمارستان کیش منتقل شد.

قاسمی گفت: غرق شدگی سومین علت مرگ‌های ناشی از حوادث است. قربانیان غرق شدگی اکثراً کودکان و جوانان هستند. غرق شدگی در افراد مذکر بیشتر از افراد مونث روی می‌دهد. بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند مستعد کننده غرق شدگی مانند سرع، بیماری‌های قلبی، ضعف عضلانی و عقب افتادگی ذهنی باشد. همچنین مصرف داروهای خواب آور، الکل و مواد روان گردان قبل از شنا می‌تواند زمینه ساز غرق شدگی باشد. کودکان یک تا ۴ سال بیشتر در معرض خطر غرق شدگی در حوض، استخر و وان حمام هستند آنها به دلیل کنجکاوی، عدم درک خطر و غفلت والدین دچار غرق شدگی شوند.

