نیکرو:قطار گردشگری کرمان رویکردی تازه در مسیر توسعه پایدار گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، صبح پنجشنبه در مراسم حرکت نخستین قطار گردشگری از ایستگاه کرمان به مقصد راین گفت: حرکت نخستین قطار گردشگری کرمان به راین، نشانهای روشن از رویکرد تازه استان در توسعه گردشگری مبتنی بر حملونقل پاک و پایدار است.
وی افزود: تلاش ما این است که زیرساختهای گردشگری را بهگونهای تقویت کنیم که سفر در استان کرمان، هم برای گردشگران داخلی و هم خارجی، آسانتر، ایمنتر و جذابتر شود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کرمان تصریح کرد: راین یکی از مهمترین مقاصد گردشگری استان کرمان است و راهاندازی این قطار، زمینه معرفی بهتر ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی این شهر را فراهم میکند.
نیکرو، ادامه داد: امیدواریم با استمرار این مسیر، شاهد رونق کسبوکارهای گردشگری، افزایش ماندگاری مسافر و توزیع متوازن سفر در سطح استان کرمان باشیم.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی کرمان همچنین از همکاری راهآهن و دیگر دستگاههای اجرایی در تحقق این طرح قدردانی و خاطرنشان کرد: این حرکت، گامی عملی در مسیر توسعه پایدار گردشگری استان است و تلاش میکنیم با برنامهریزی رویدادها و بستههای سفر متنوع، این مسیر ریلی را به یکی از جذاب ترین تجربههای سفر در کرمان تبدیل کنیم.
گفتنی است نخستین قطار گردشگری کرمان به راین به همت ادارهکل راهآهن استان و دانشگاه شهید باهنر با حضور بیش از ۲۵۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه حرکت خود را آغاز کرد.
