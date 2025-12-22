نیکرو: گنبد آرامگاه شاه نعمت الله شهر ماهان مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با تأکید بر اهمیت مرمت ابنیه تاریخی استان کرمان در مسیر حفاظت و حراست از داشتههای تاریخی و فرهنگی و کمک به جذب و ماندگاری گردشگران در این استان گفت: مرمت آرامگاه شاه نعمت الله ولی شهر ماهان با تخصیص اعتباری بیشاز ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی انجام شد
وی افزود: این مرحله از عملیات حفاظت و احیا شامل مرمت کاشیکاری گنبد، برچیدن کاشی، پیادهسازی طرح، شمارهگذاری و تکمیل طرح روی قالب، نصب کاشی روی گنبد، عایقکاری سنتی، اندودکاری و بندکشی انجام شدهاست.
وی تصریح کرد: مرمت و حفاظت از ابنیه تاریخی نهتنها یک وظیفه تخصصی در صیانت از میراث ارزشمند گذشتگان است، بلکه اقدامی راهبردی در مسیر تحقق توسعه پایدار گردشگری به شمار میرود.
نیکرو، خاطرنشان کرد: این رویکرد با حفظ اصالت بناها و تقویت هویت فرهنگی، زمینه بهرهبرداری مسئولانه از ظرفیتهای تاریخی را فراهم میکند و ضمن افزایش ماندگاری گردشگران، به رونق اقتصادی جوامع محلی، انتقال ارزشهای فرهنگی به نسلهای آینده و شکلگیری پیوندی معنادار میان میراث تاریخی و زندگی معاصر کمک میکند.
