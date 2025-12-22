  1. استانها
نیکرو: گنبد آرامگاه شاه نعمت الله شهر ماهان مرمت شد

کرمان- سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از انجام عملیات مرمت و حفاظت گنبد آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی ماهان با تخصیص اعتباری بیش‌از ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با تأکید بر اهمیت مرمت ابنیه تاریخی استان کرمان در مسیر حفاظت و حراست از داشته‌های تاریخی و فرهنگی و کمک به جذب و ماندگاری گردشگران در این استان گفت: مرمت آرامگاه شاه نعمت الله ولی شهر ماهان با تخصیص اعتباری بیش‌از ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی انجام شد

وی افزود: این مرحله از عملیات حفاظت و احیا شامل مرمت کاشی‌کاری گنبد، برچیدن کاشی، پیاده‌سازی طرح، شماره‌گذاری و تکمیل طرح روی قالب، نصب کاشی روی گنبد، عایق‌کاری سنتی، اندودکاری و بندکشی انجام شده‌است.

وی تصریح کرد: مرمت و حفاظت از ابنیه تاریخی نه‌تنها یک وظیفه تخصصی در صیانت از میراث ارزشمند گذشتگان است، بلکه اقدامی راهبردی در مسیر تحقق توسعه پایدار گردشگری به شمار می‌رود.

نیکرو، خاطرنشان کرد: این رویکرد با حفظ اصالت بناها و تقویت هویت فرهنگی، زمینه بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های تاریخی را فراهم می‌کند و ضمن افزایش ماندگاری گردشگران، به رونق اقتصادی جوامع محلی، انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده و شکل‌گیری پیوندی معنادار میان میراث تاریخی و زندگی معاصر کمک می‌کند.

