  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

ادامه فعالیت سامانه بارشی تا روز جمعه در چهارمحال و بختیاری

ادامه فعالیت سامانه بارشی تا روز جمعه در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها برای امروز و فردا سامانه بارشی در استان فعال است و بارش‌هایی به‌صورت پراکنده و خفیف خواهیم داشت.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی فعالیت سامانه بارشی در این استان برای لیرابی ۱/۲ میلی‌متر، بازفت، کوهرنگ، شهرکرد و فارسان ۳ میلی‌متر و بقیه نقاط استان حدود ۱ میلی‌متر بارش به ثبت رسیده است و برای اردل، لردگان و مالخلیفه هم گزارش بارش نداشتیم.

وی تصریح کرد: به دلیل وقوع پدیده مه‌گرفتگی و محدودیت دید گزارشی از بارش برف نداشتیم، اما با توجه به کاهش دما احتمال بارش برف وجود دارد و طی ساعات آینده قسمت‌هایی که بارش برف داشتیم مشخص خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در اثر وقوع مه، دید افقی در شهرکرد به کمتر از ۱۰۰ متر رسیده، این در حالی است که در برخی از نقاط شهر دید کمتر از ۱۰ متر هم گزارش شده است.

نوروزی یادآور شد: نسبت به روز گذشته دمای شهرکرد تغییری نداشته و صبح امروز دمای منفی یک درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید، اما برای برخی از نقاط مثل شهرستان بن، ۵ درجه سانتی‌گراد افت دما گزارش شده است.

وی عنوان داشت: بر اساس پیش‌بینی‌ها برای امروز و فردا سامانه بارشی در استان فعال است و بارش‌هایی به‌صورت پراکنده و خفیف خواهیم داشت.

کد خبر 6677550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها