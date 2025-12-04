ادامه فعالیت سامانه بارشی تا روز جمعه در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی فعالیت سامانه بارشی در این استان برای لیرابی ۱/۲ میلیمتر، بازفت، کوهرنگ، شهرکرد و فارسان ۳ میلیمتر و بقیه نقاط استان حدود ۱ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است و برای اردل، لردگان و مالخلیفه هم گزارش بارش نداشتیم.
وی تصریح کرد: به دلیل وقوع پدیده مهگرفتگی و محدودیت دید گزارشی از بارش برف نداشتیم، اما با توجه به کاهش دما احتمال بارش برف وجود دارد و طی ساعات آینده قسمتهایی که بارش برف داشتیم مشخص خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: در اثر وقوع مه، دید افقی در شهرکرد به کمتر از ۱۰۰ متر رسیده، این در حالی است که در برخی از نقاط شهر دید کمتر از ۱۰ متر هم گزارش شده است.
نوروزی یادآور شد: نسبت به روز گذشته دمای شهرکرد تغییری نداشته و صبح امروز دمای منفی یک درجه سانتیگراد به ثبت رسید، اما برای برخی از نقاط مثل شهرستان بن، ۵ درجه سانتیگراد افت دما گزارش شده است.
وی عنوان داشت: بر اساس پیشبینیها برای امروز و فردا سامانه بارشی در استان فعال است و بارشهایی بهصورت پراکنده و خفیف خواهیم داشت.
