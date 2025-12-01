ورود سامانه بارشی جدید به چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای، از روز سه‌شنبه سامانه‌ای بارشی وارد منطقه خواهد شد که پیامد آن بارش باران در مناطق مرکزی و جنوبی و بارش برف در ارتفاعات شمالی و غربی استان خواهد بود.

وی با اشاره به شدت بارش‌ها در نواحی غربی و شمال‌غربی استان افزود: این سامانه تا پایان هفته جاری فعال خواهد بود و احتمال آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و لغزندگی جاده‌های کوهستانی وجود دارد. از این‌رو، به شهروندان و مسافران توصیه می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی خودداری کنند.

نوروزی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش محسوس دما در روزهای آینده، کشاورزان، دامداران و باغداران استان تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از سرمازدگی و یخبندان به عمل آورند.

وی از دستگاه‌های اجرایی و امدادی نیز خواست تا آمادگی لازم برای مقابله با شرایط جوی پیش‌رو را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان در پایان تأکید کرد: اطلاعات تکمیلی و به‌روزرسانی‌های بعدی از طریق رسانه‌های رسمی و سامانه اطلاع‌رسانی هواشناسی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. شهروندان می‌توانند با پیگیری مستمر هشدارهای هواشناسی، از بروز خسارات احتمالی پیشگیری کنند.