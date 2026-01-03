همدان سرد می شود؛ کاهش دمای هوا به ۱۰ درجه زیر صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله زاهدی پیش از ظهر شنبه با اشاره به وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: از شب گذشته شاهد فعالیت سامانه بارشی و وقوع بارش باران همراه با رعد و برق در برخی مناطق استان بودیم.

وی افزود: بیشترین میزان بارش‌ها مربوط به سرکان تویسرکان با ۱۰ میلی‌متر بوده و پس از آن پیرملو و لک‌لک اسدآباد و همچنین سمبک همدان هرکدام ۶ میلی‌متر بارش را ثبت کرده‌اند. در ایستگاه دانشگاه بوعلی همدان نیز ۴ میلی‌متر بارش باران گزارش شده که بیشترین میزان بارش در سطح شهر همدان بوده است.

کارشناس هواشناسی استان همدان با بیان اینکه در سایر نقاط استان میزان بارش کمتر بوده، تصریح کرد: به نظر می‌رسد از اواسط امروز با عبور تدریجی سامانه بارشی از استان، شاهد کاهش محسوس دمای صبحگاهی برای فردا باشیم.

زاهدی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در صبح فردا در برخی نقاط استان، به‌ویژه نیمه شمالی، به حدود ۸ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد زیر صفر برسد.

وی با اشاره به شرایط جوی روزهای آینده عنوان کرد: از فردا تا روز سه‌شنبه به دلیل سکون نسبی هوا، افزایش غلظت آلاینده‌ها در برخی مناطق و شهرهای بزرگ‌تر و صنعتی استان دور از انتظار نیست و احتمال بروز شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس، حداقل در برخی ساعات، وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان همدان در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته کمینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان ۹- درجه سانتی‌گراد ثبت شده و شیرین‌سو با ۲- درجه از سردترین نقاط استان بوده است.

زاهدی افزود: همچنین قهورد با ۱۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده و سرعت باد در این منطقه به حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت رسیده است؛ این میزان در همدان نیز حدود ۶۵ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.