سرهنگ مجید علی‌پور، فرمانده قرارگاه احمد بن موسی سپاه فجر فارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محرومیت‌زدایی در حوزه سلامت یکی از مأموریت‌های اصلی این قرارگاه است، گفت: هدف ما رسیدگی به نیازهای درمانی اقشار کم‌برخوردار جامعه است و برای این کار از ظرفیت پزشکان جهادی و متخصص در رشته‌های مختلف استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: این خدمات در یکی از مراکز درمانی وابسته به سپاه به‌صورت هفتگی ارائه می‌شود و افرادی که توسط مساجد، پایگاه‌ها و گروه‌های جهادی شناسایی می‌شوند، به این مرکز هدایت شده تا بدون جلب توجه و در فضایی کاملاً آبرومندانه تحت درمان قرار گیرند، همچنین بسیاری از مراجعه‌کنندگان حتی به نزدیکانشان هم نمی‌گویند که از خدمات رایگان استفاده کرده‌اند و این یعنی حفظ کرامت که مهم‌ترین اصل کار ماست.

سرهنگ علی‌پور به آمار اجرای این طرح در هفته بسیج اشاره کرد و افزود: در این برنامه ۱۳۸ نفر خدمات دندان‌پزشکی دریافت کردند که شامل، ۱۴ مورد عصب‌کشی، ۵۰ مورد ترمیم دندان، ۱۶ مورد جرم‌گیری، ۲۳ مورد کشیدن دندان، ۲ نفر وارنیش تراپی همچنین ۱۲۵ نفر معاینه چشم پزشکی شدند و برای افراد نیازمند، عینک رایگان تهیه و در بخش زنان نیز ۷۰ مراجعه‌کننده خدمات لازم را دریافت کردند.

فرمانده قرارگاه احمد بن موسی (ع) ادامه داد: این خدمات کاملاً رایگان است و ارزش مالی بالایی دارد، اما با هم‌افزایی عوامل جهادی با کمترین هزینه ارائه می‌شود. ما این طرح را در طول سال ادامه خواهیم داد و آماده همکاری بیشتر با گروه‌های جهادی محلات هستیم.