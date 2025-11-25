به گزارش خبرگزاری مهر، واحد صنعتی تولید انواع باتری‌های خشک خودرویی با ظرفیت تولید سالیانه ۱۵۰ هزار عدد باتری و ایجاد ۶۰ فرصت شغلی مستقیم افتتاح شد.

کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در حاشیه این مراسم گفت: راه‌اندازی این واحد تولیدی نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان فارس در جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی، با ایجاد ارزش افزوده در راستای تأمین زنجیره ارزش است و با بهره‌برداری از آن، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز داخلی، امکان توسعه صادرات نیز فراهم خواهد شد.

وی افزود: ایجاد ۶۰ فرصت شغلی در این شرکت، گامی مؤثر در رونق اقتصادی استان و حمایت از کارآفرینان بومی است.

مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این مراسم گفت: تقویت زنجیره ارزش تولیدات صنعتی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و گسترش طرح توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی از اولویت‌های دولت است.

گودرزی افزود: سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد ریالی در این طرح صنعتی، بیانگر اعتماد بخش خصوصی به آینده اقتصاد استان است.

وی ادامه داد: استان فارس با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، نیروی انسانی متخصص و حمایت‌های دولتی، آمادگی کامل برای توسعه فعالیت‌های صنعتی را دارد.

گودرزی تأکید کرد: حمایت از تولید، محور اصلی برنامه‌های اقتصادی استان است و امیدواریم با اجرای طرح‌های مشابه، شاهد توسعه ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال پایدار در فارس باشیم.

سرهنگ جاهدی جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس در امور اقشار بسیج نیر در این مراسم گفت: افتتاح این واحد صنعتی در هفته بسیج نشان می‌دهد که فرهنگ بسیجی امروز در خدمت پیشرفت اقتصادی و حمایت از تولید ملی قرار گرفته است.