افتتاح واحد تولید باتری‌های خشک خودرویی در شیراز

شیراز- یک واحد صنعتی تولید انواع باتری‌های خشک خودرویی (کربن و روی) با سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد ریال همزمان با هفته بسیج در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد صنعتی تولید انواع باتری‌های خشک خودرویی با ظرفیت تولید سالیانه ۱۵۰ هزار عدد باتری و ایجاد ۶۰ فرصت شغلی مستقیم افتتاح شد.

کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در حاشیه این مراسم گفت: راه‌اندازی این واحد تولیدی نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان فارس در جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی، با ایجاد ارزش افزوده در راستای تأمین زنجیره ارزش است و با بهره‌برداری از آن، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز داخلی، امکان توسعه صادرات نیز فراهم خواهد شد.

وی افزود: ایجاد ۶۰ فرصت شغلی در این شرکت، گامی مؤثر در رونق اقتصادی استان و حمایت از کارآفرینان بومی است.

مسعود گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این مراسم گفت: تقویت زنجیره ارزش تولیدات صنعتی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و گسترش طرح توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی از اولویت‌های دولت است.

گودرزی افزود: سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد ریالی در این طرح صنعتی، بیانگر اعتماد بخش خصوصی به آینده اقتصاد استان است.

وی ادامه داد: استان فارس با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، نیروی انسانی متخصص و حمایت‌های دولتی، آمادگی کامل برای توسعه فعالیت‌های صنعتی را دارد.

گودرزی تأکید کرد: حمایت از تولید، محور اصلی برنامه‌های اقتصادی استان است و امیدواریم با اجرای طرح‌های مشابه، شاهد توسعه ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال پایدار در فارس باشیم.

سرهنگ جاهدی جانشین فرمانده سپاه فجر استان فارس در امور اقشار بسیج نیر در این مراسم گفت: افتتاح این واحد صنعتی در هفته بسیج نشان می‌دهد که فرهنگ بسیجی امروز در خدمت پیشرفت اقتصادی و حمایت از تولید ملی قرار گرفته است.

