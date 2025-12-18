توکلی: مصرف گاز چهار روز اخیر ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه روزانه مقدار مشخصی گاز به شبکه گاز کشور تزریق میشود، اظهار کرد: این مقدار معمولاً در فصل سرما به عدد ۸۵۰ میلیون مترمکعب میرسد که از این میزان، ۴۳۵ میلیون مترمکعب سهم مصرف خانگی، تجاری و صنایع جز است. هرچه مصرف این بخشها افزایش یابد، مجبوریم به سایر مصرفکنندگان و مشترکان انرژیبر محدودیت اعمال کنیم.
وی افزود: روز گذشته، ۶۲۵ میلیون مترمکعب از سبد ۸۵۰ میلیون مترمکعبی در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز مصرف شد و پیشبینی میکنیم تا پایان هفته، یعنی روز جمعه، به دلیل استمرار و ورود توده هوای سرد به کشور، بهویژه در نقاط جنوب، فلات مرکزی و شمال شرق، این عدد به ۶۵۰ میلیون مترمکعب برسد. هفته آینده و هفته بعد نیز طبق پیشبینی هواشناسی، دمای هوا کاهشی خواهد بود و مصرفکنندگان خانگی مصرف خود را با دما تنظیم میکنند.
توکلی با اعلام اینکه ۷۲ درصد مصرف گاز دیروز مربوط به بخش خانگی، تجاری و صنایع جز بوده است، ادامه داد: در آرایش مصرف فصل زمستان، این عدد به ۸۰ درصد میرسد و ۲۰ درصد باقیمانده گاز در شبکه توسط سایر مصرفکنندگان از جمله صنایع عمده، نیروگاهها و مصارف عملیاتی مصرف میشود. وقتی سهم مصرفکننده خانگی، تجاری و صنایع جز به ۸۰ درصد میرسد، طبیعتاً سایر مصرفکنندگان به سوخت دوم سوئیچ میشوند.
وی با بیان اینکه وزارت نفت بهصورت یکپارچه یک سبد سوخت را تعریف کرده و این سبد شامل گاز طبیعی، گازوئیل و نفتکوره است، یادآور شد: زمانی که در آرایش مصرف زمستانی، مقدار مصرف بخش خانگی، تجاری و صنایع جز افزایش پیدا میکند، طبیعتاً نیروگاهها روی سوخت مایع سوئیچ میکنند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خاطرنشان کرد: مصرف گاز در چهار روز گذشته ۱۰۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته است. از ابتدای آبان پایشهای مستمر را انجام دادیم و بدون هیچگونه چشمپوشی و اغماضی، اخطار و قطع گاز ادارات را داشتهایم؛ بهطوریکه گاز بخشی از زیرمجموعههای وزارت نفت را هم قطع کردهایم. طبق مصوبه دستگاههای دولتی، باید ۲۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند.
