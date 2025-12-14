مصدومیت ۴ نفر در محور گالیکش-جنگل گلستان بر اثر واژگونی خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی‌با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: عصر یکشنبه، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در محور گالیکش به جنگل گلستان، محدوده بین تنگراه و آقمیش و ورودی روستای صوفی‌آباد، از طریق اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال احمر استان گلستان واصل شد.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله یک تیم امدادی از پایگاه تنگراه شامل دو نجاتگر با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه هر چهار سرنشین خودرو مصدوم شدند.



وی با بیان جزئیات امدادرسانی گفت: پس از انجام ارزیابی‌های اولیه و ارائه خدمات امدادی در محل، دو نفر از مصدومان شامل یک نوجوان ۱۷ ساله با آسیب مچ پا و یک آقای ۴۸ ساله با آسیب گردن، جهت دریافت خدمات درمانی تخصصی‌تر توسط آمبولانس جمعیت به بیمارستان رسول اکرم (ص) کلاله انتقال یافتند.



سلیمی اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی و ویژگی‌های جاده‌ای در مناطق جنگلی و کوهستانی استان، نهایت احتیاط و رعایت اصول ایمنی را در سفرهای خود مدنظر قرار دهند.