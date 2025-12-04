  1. استانها
برخورد پراید با نیسان در مسجدسلیمان؛ یک کشته و ۳ مصدوم

اهواز - در ساعات اولیه بامداد امروز، برخورد شدید یک دستگاه خودروی پراید با نیسان در محدوده پمپ بنزین «ریل‌ویل» مسجدسلیمان، یک کشته و سه مصدوم برجای گذاشت.

مهران احمدی‌بلوطی رئیس مرکز اورژانس استان خوزستان صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در پی برخورد یک دستگاه پراید با نیسان در محدوده پمپ بنزین ریل‌ویل شهرستان مسجدسلیمان، نیروهای اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این سانحه، سه نفر مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد. مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه توسط تکنسین‌های اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان خاطرنشان کرد: حادثه در زمان کوتاهی از طریق سامانه ارتباطات اورژانس به ستاد هدایت عملیات بحران (EOC) دانشگاه اعلام شد و هماهنگی‌های لازم برای مدیریت صحنه انجام گرفت.

احمدی‌بلوطی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: از شهروندان می‌خواهیم با رعایت نکات ایمنی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، مانع بروز چنین حوادث تلخی شوند.

