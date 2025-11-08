تصادف ۲ پراید در محور باغملک – میداود با ۵ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی شنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بنا بر اعلام ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC)، در ساعت ۱۵:۰۵ روز شنبه برخورد یک دستگاه پراید وانت با یک دستگاه پراید در محدوده گردنه میداود رخ داد.

وی افزود: در این حادثه، پنج سرنشین مرد در رده‌های سنی ۲۰، ۲۱، ۳۰، ۵۵ و ۵۶ ساله دچار مصدومیت شدند.

به گفته رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اهواز، به‌محض اطلاع از حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد و تیم‌های امدادی اقدامات اولیه را در صحنه انجام دادند.

احمدی ادامه داد: مصدومان پس از تثبیت وضعیت و انجام مراقبت‌های اولیه، برای درمان و بررسی‌های بیشتر به بیمارستان شهید طباطبایی باغ‌ملک منتقل شدند.

وی وضعیت عمومی آسیب‌دیدگان را مطلوب اعلام کرد و گفت: روند درمانی آنان در بیمارستان در حال پیگیری است.