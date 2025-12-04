  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

پرسپولیس در کمین ستاره گلزن لیگ؛ تب‌وتاب نقل‌وانتقالات آغاز شد

با شروع نقل‌وانتقالات زمستانی فوتبال زنان جدایی ستاره‌های ایستا توجه تیم‌ها را جلب کرده و گفته می‌شود پرسپولیس نیز یکی از گزینه‌های پیگیر وضعیت مهاجم باتجربه لیگ است.

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک‌شدن آغاز نیم‌فصل دوم لیگ برتر فوتبال زنان بازار نقل‌وانتقالات زمستانی داغ شده است. در حالی‌که دیدار معوقه سپاهان و خاتون قرار است ۱۶ آذر در اصفهان برگزار شود، تیم ایستا که فصل را با مجموعه‌ای از ستاره‌ها و نیلوفر اردلان آغاز کرده بود حالا با خروج چند مهره مهم روبه‌رو شده است.

مرضیه نیکخواه پس از جدایی از جمع ایستایی‌ها به سپاهان بازگشته، زهرا خواجوی از این تیم خداحافظی کرده و احتمال پیوستن او به سپاهان بیش از دیگر گزینه‌ها مطرح است.

همچنین زهرا قنبری مهاجم باتجربه و رکورددار گلزنی لیگ از ایستا جدا شده و گفته می‌شود پرسپولیس و خاتون بم برای جذب او جدی هستند. باید منتظر ماند و دید این دو ملی‌پوش سرانجام در نیم‌فصل دوم پیراهن کدام تیم را بر تن خواهند کرد.

رقابت‌های نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال زنان از جمعه هفته آینده (۲۱ آذرماه) آغاز خواهد شد.

