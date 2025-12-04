به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک‌شدن آغاز نیم‌فصل دوم لیگ برتر فوتبال زنان بازار نقل‌وانتقالات زمستانی داغ شده است. در حالی‌که دیدار معوقه سپاهان و خاتون قرار است ۱۶ آذر در اصفهان برگزار شود، تیم ایستا که فصل را با مجموعه‌ای از ستاره‌ها و نیلوفر اردلان آغاز کرده بود حالا با خروج چند مهره مهم روبه‌رو شده است.

مرضیه نیکخواه پس از جدایی از جمع ایستایی‌ها به سپاهان بازگشته، زهرا خواجوی از این تیم خداحافظی کرده و احتمال پیوستن او به سپاهان بیش از دیگر گزینه‌ها مطرح است.

همچنین زهرا قنبری مهاجم باتجربه و رکورددار گلزنی لیگ از ایستا جدا شده و گفته می‌شود پرسپولیس و خاتون بم برای جذب او جدی هستند. باید منتظر ماند و دید این دو ملی‌پوش سرانجام در نیم‌فصل دوم پیراهن کدام تیم را بر تن خواهند کرد.

رقابت‌های نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال زنان از جمعه هفته آینده (۲۱ آذرماه) آغاز خواهد شد.