قفل بر پای خانم گل لیگ برتر فوتبال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان ایران پس از گذشت سه هفته ادامه دارد و زهرا قنبری مهاجم باتجربه فوتبال کشورمان برخلاف سال‌های گذشته هنوز موفق به گلزنی نشده است.

قنبری که پیش از این ۵ عنوان خانم‌گلی لیگ را در کارنامه دارد تابستان امسال در یکی از نقل‌وانتقالات مهم از تیم خاتون به ایستا پیوست. او در سه دیداری که برای تیم جدیدش به میدان رفته باوجود حضور ثابت در ترکیب نتوانسته دروازه حریفان را باز کند. مصدومیت ابتدای فصل نیز از عواملی بوده که روند او را تحت تأثیر قرار داده است.

ایستا در هفته چهارم لیگ روز جمعه ۱۱ مهر مقابل آوای تهران قرار خواهد گرفت. این مسابقه فرصتی است تا قنبری نخستین گل خود با پیراهن تیم جدیدش را به ثمر برساند و شرایط متفاوتی نسبت به سه هفته گذشته تجربه کند.

مهاجم پیشین خاتون در فصل‌های گذشته همواره یکی از گلزنان ثابت لیگ بوده و عملکرد او در ادامه رقابت‌ها می‌تواند نقش مهمی در جایگاه نهایی ایستا ایفا کند.

برنامه هفته چهارم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

* آوا تهران – سنگین ماشین ایستا البرز: ساعت۱۶

* سپاهان اصفهان – نماینده کردستان: ساعت۱۶

* ملوان بندرانزلی – گل گهرسیرجان: ساعت۱۶

* پرسپولیس تهران – پالایش گاز ایلام: ساعت۱۶

* خاتون بم – فرا ایساتیس کران فارس: ساعت ۱۶