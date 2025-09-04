  1. ورزش
ابهام ایجاد شده از فهرست خاتون بم؛ استعفای سرمربی تیم ملی فوتبال زنان؟

بر اساس فهرست منتشر شده از سوی باشگاه خاتون بم، مرضیه جعفری سرمربی این تیم است و همین مسئله ابهاماتی در مورد استعفای او از تیم ملی ایجاد کرده است.

  • به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه خاتون بم امروز فهرست کامل بازیکنان و اعضای کادر فنی خود را برای فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان اعلام کرد. نکته مهم در این فهرست حضور مرضیه جعفری و مهدیه مولایی است؛ دو مربی‌ای که هم‌زمان در کادر فنی تیم ملی فوتبال زنان نیز فعالیت دارند.

این مسئله پرسش‌های تازه‌ای را درباره وضعیت آنان در تیم ملی ایجاد کرده است؛ اینکه آیا این دو نفر قید همکاری با تیم ملی را زده‌اند یا همچنان در هر دو جبهه فعالیت خواهند کرد. پاسخ نهایی در این زمینه بدون شک بر عهده باشگاه خاتون و سازمان لیگ فوتبال زنان خواهد بود.

رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان با حضور ۱۰ تیم از روز ۲۱ شهریور آغاز خواهد شد و خاتون بم پرافتخارترین تیم تاریخ این رقابت‌ها بار دیگر با ترکیبی پرستاره وارد میدان می‌شود.

برنامه هفته اول این مسابقات به شرح زیر است:

*گل‌گهر سیرجان - سپاهان

*ایستا - پرسپولیس

*نماینده کردستان – خاتون بم

*فراایساتیس کران فارس - پالایشگاه ایلام

*تام اصفهان – ملوان بندرانزلی

