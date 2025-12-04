  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

«جای خالی فرهاد» آماده نمایش شد؛ رونمایی از پوستر

فیلم مستند بلند «جای خالی فرهاد» به بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، پوستر مستند «جای خالی فرهاد» به کارگردانی عطیه آرندی و تهیه‌کنندگی سعید صفار، همزمان با راهیابی این مستند به بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» رونمایی شد.

پوستر این مستند را مازیار علی‌یاری طراحی کرده است.

این فیلم روایتی از یاد بردن یا به یاد نیاوردن است. این یعنی فردِ گرفتارِ فراموشی، در برزخی ناتمام قدم می‌گذارد … .

عوامل این پروژه عبارتند از: تهیه‌کننده: سعید صفار، کارگردان: عطیه آرندی، تدوینگر: امیر اصانلو، آهنگساز: بهزاد عبدی، صداگذار: حسن مهدوی مدیر تصویر: رضا رشیدی‌فر، مدیر تولید: بهنام احمدخانی، اصلاح رنگ: ایمان صالحی، صدابردار: امید کریم، عکاس: محمدحسین صفایی.

کد خبر 6677672
علیرضا سعیدی

