به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی مهدی دسینه رئیس هیئت فوتبال استان هرمزگان، حسین ندائی به‌عنوان سرپرست هیئت فوتبال شهرستان رودان منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

«جناب آقای حسین ندائی، به موجب این حکم و به استناد ماده ۴۳ فصل دهم اساسنامه هیئت فوتبال استان‌ها، به‌عنوان سرپرست هیئت فوتبال شهرستان رودان منصوب می‌شوید.»

امید می‌رود با این انتصاب، شاهد تداوم پیشرفت و توسعه فوتبال در شهرستان رودان باشیم.

هیئت فوتبال استان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های محمد زاهدی دهبارز رئیس پیشین هیئت فوتبال شهرستان رودان، از خدمات ارزنده وی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی می‌نماید.