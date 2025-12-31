  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

رئیس هیئت تکواندو رودان منصوب شد

رئیس هیئت تکواندو رودان منصوب شد

رودان- الناز القجه به عنوان رئیس هیئت تکواندو شهرستان رودان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی کیکاووس ندائی، رئیس هیئت تکواندو هرمزگان، الناز القجه به عنوان رئیس هیئت تکواندو شهرستان رودان منصوب شد.

این حکم بنا به پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رودان و با استناد به ماده ۱۷ آئین‌نامه نحوه فعالیت هیئت‌های ورزشی استان و شهرستان‌ها صادر و توسط استاد فیصل دانش، دبیر هیأت تکواندو استان هرمزگان، به ایشان اعطا شد.

در متن این حکم، ضمن تاکید بر تعهد، سوابق اجرایی و توان مدیریتی خانم القجه، بر توسعه، گسترش و پویایی ورزش تکواندو و ارتقای فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی در سطح شهرستان رودان تاکید شده است.

کد خبر 6709003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها