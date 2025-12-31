رئیس هیئت تکواندو رودان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی کیکاووس ندائی، رئیس هیئت تکواندو هرمزگان، الناز القجه به عنوان رئیس هیئت تکواندو شهرستان رودان منصوب شد.

این حکم بنا به پیشنهاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رودان و با استناد به ماده ۱۷ آئین‌نامه نحوه فعالیت هیئت‌های ورزشی استان و شهرستان‌ها صادر و توسط استاد فیصل دانش، دبیر هیأت تکواندو استان هرمزگان، به ایشان اعطا شد.

در متن این حکم، ضمن تاکید بر تعهد، سوابق اجرایی و توان مدیریتی خانم القجه، بر توسعه، گسترش و پویایی ورزش تکواندو و ارتقای فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی در سطح شهرستان رودان تاکید شده است.