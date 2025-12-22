آغاز فعالیت دو و میدانی بانوان شهرستان رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد خرمی رئیس هیئت دو و میدانی شهرستان رودان با اعلام این خبر گفت: راه‌اندازی و توسعه بخش بانوان در رشته دو و میدانی از برنامه‌های مهم این هیئت است که با حمایت مسئولان شهرستان و استان محقق شده و نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش بانوان رودان خواهد بود.

وی افزود: هدف اصلی از آغاز این فعالیت شناسایی، پرورش و حمایت از ورزشکاران نخبه در رده‌های سنی مختلف است تا پس از طی مراحل استعدادیابی و آموزش‌های تخصصی برای حضور در مسابقات کشوری و برون‌مرزی معرفی شوند.

وی تصریح کرد: فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب، استفاده از مربیان توانمند و تعامل مستمر با آموزش و پرورش از جمله راهبردهای هیئت دو و میدانی شهرستان رودان برای توسعه پایدار این رشته در بخش بانوان است.

خرمی در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم این حمایت‌ها و همکاری‌های بین‌بخشی بی‌شک شاهد درخشش بانوان ورزشکار رودانی در میادین ملی و بین‌المللی خواهیم بود و هیئت دو و میدانی استان و شهرستان با تمام توان از این مسیر حمایت خواهد کرد.