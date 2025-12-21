رودان قطب دو و میدانی کشور؛ تأکید فرماندار بر حمایت از ورزشکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رودان و رئیس هیئت دو و میدانی این شهرستان با حضور محمد محسنی فرماندار رودان با هدف بررسی وضعیت ورزش دو و میدانی و حمایت از ورزشکاران برگزار شد.

در این نشست میلاد خرمی به‌عنوان رئیس هیئت دو و میدانی شهرستان رودان معرفی و از برنامه‌ها و سیاست‌های پیش‌ِروی این هیئت در راستای توسعه ورزش قهرمانی و همگانی گزارشی ارائه شد.

فرماندار رودان در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان رودان در عرصه ورزش گفت: شهرستان رودان یکی از قطب‌های اصلی دو و میدانی در سطح کشور است و ظرفیت‌های بسیار خوبی در این رشته ورزشی دارد.

محمد محسنی با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران افزود: قطعاً ورزشکاران شهرستان مورد حمایت قرار می‌گیرند و تلاش خواهیم کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی زمینه رشد، موفقیت و افتخارآفرینی بیش از پیش قهرمانان این رشته فراهم شود.

وی در پایان نقش هیئت‌های ورزشی، اداره ورزش و جوانان و همراهی مسئولان شهرستان را در شکوفایی استعدادهای ورزشی مهم دانست و بر استمرار چنین نشست‌هایی تأکید کرد.