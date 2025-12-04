به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد خدمات سفر شهرستان دیر که با حضور مدیران اجرایی، شهرداران، دبیر ستاد خدمات سفر و اصحاب رسانه برگزار شد، با تبریک هفته بسیج و با تقدیر از حاضران، اظهار داشت: هدف ما از برگزاری زودهنگام جلسه ستاد سفر، ایجاد هماهنگی، آمادگی زیرساختی و شناسایی نقاط ضعف و قوت برای میزبانی شایسته از مسافران نوروزی است.

وی افزود: برخلاف برخی دیدگاه‌ها که حضور مسافر را تهدید می‌دانند، ما معتقدیم مسافران نوروزی برای شهرستان دیر یک فرصت مهم هستند و باید از این ظرفیت برای معرفی توانمندی‌ها و افزایش رونق اقتصادی منطقه بهره ببریم.

فرماندار دیر با اشاره به ضرورت مدیریت پروژه‌های شهری، تأکید کرد: تمامی دستگاه‌ها و شهرداری‌ها موظف‌اند پروژه‌های حفاری و عمرانی را حداکثر تا ۱۵ اسفندماه به پایان برسانند تا در ایام نوروز موجب نارضایتی مردم و مهمانان نشود.

سجادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان را کمبود مراکز اقامتی دانست و بیان کرد: توسعه بوم‌گردی‌ها و حمایت از پروژه‌های اقامتی از جمله هتل گردشگری دیر باید با جدیت پیگیری شود. برخی از اقامتگاه‌ها در بروشورهای قبلی دیگر وجود ندارند و باید اطلاعات گردشگری شهرستان به‌روز شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش آموزش و پرورش در ایام سفر، عنوان کرد: بخشی از بار اسکان مسافران بر عهده آموزش و پرورش است و امیدواریم شهرداران همچون سال گذشته برای رفع مشکلات زیرساختی با این دستگاه همکاری مؤثر داشته باشند.

فرماندار دیر با تأکید بر ضرورت حضور مدیران در زمان اوج سفر، اظهار داشت: از ۱۴ اسفند تا ۱۴ فروردین هیچ مدیری در دستگاه‌های خدمات‌رسان و هیچ‌یک از شهرداران اجازه مرخصی نخواهند داشت و همه باید در کنار مردم باشند.

سجادی‌زاده به موضوع نظارت بر بازار و تأمین نان نیز اشاره کرد و افزود: جلسات تنظیم بازار به صورت هفتگی برگزار می‌شود و برای عرضه نان سیار نیز امتیاز فعال وجود دارد و در صورت معرفی متقاضی واجد شرایط، در ایام نوروز فعال خواهد شد.

وی کمبود فضای پارک در نقاط پرتردد شهر را یک چالش جدی دانست و تأکید کرد: شهرداران از هم‌اکنون جانمایی و آماده‌سازی پارکینگ‌های ایمن در محدوده ساحل، پارک‌ها و اماکن تفریحی را در دستور کار قرار دهند.

فرماندار شهرستان دیر به ساماندهی شناگاه‌ها اشاره کرد و بیان داشت: در ۲ شناگاه شهرستان باید ناجی ثابت مستقر شود و فعالیت قایق‌های تفریحی نیز باید مجوز دار، ساماندهی‌شده و دارای نرخ مشخص باشد.

وی ادامه داد: ایجاد بازارچه صنایع دستی با همکاری شهرداری‌ها، ثبت اطلاعات مراکز گردشگری و خدماتی در اپلیکیشن‌های گردشگری، نصب( QR Code )در اماکن مختلف و مناسب‌سازی معابر و مبلمان شهری برای معلولان از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو است.

سجادی همچنین درباره ایمنی در سفرهای دریایی، اظهار کرد: جزایر شهرستان دیر و برخی نقاط ساحلی تحت نظارت محیط زیست هستند و ورود گردشگران باید با هماهنگی محیط زیست، اداره بندر و دریابانی انجام شود. قایق‌داران نیز باید مسیرهای مجاز را بشناسند تا از حوادث احتمالی جلوگیری شود.

فرماندار دیر در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان با هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌ها، آماده میزبانی شایسته از مهمانان نوروزی است و تلاش می‌کنیم نوروز امسال با خدمات بهتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر همراه باشد.