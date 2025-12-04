  1. استانها
فرماندار دیر: تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار شهری پیگیری می شود

بوشهر- فرماندار شهرستان دیر با تأکید بر اینکه مسافران فرصت توسعه برای منطقه هستند، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها باید تا ۱۵ اسفند پروژه‌های عمرانی را جمع‌بندی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد خدمات سفر شهرستان دیر که با حضور مدیران اجرایی، شهرداران، دبیر ستاد خدمات سفر و اصحاب رسانه برگزار شد، با تبریک هفته بسیج و با تقدیر از حاضران، اظهار داشت: هدف ما از برگزاری زودهنگام جلسه ستاد سفر، ایجاد هماهنگی، آمادگی زیرساختی و شناسایی نقاط ضعف و قوت برای میزبانی شایسته از مسافران نوروزی است.

وی افزود: برخلاف برخی دیدگاه‌ها که حضور مسافر را تهدید می‌دانند، ما معتقدیم مسافران نوروزی برای شهرستان دیر یک فرصت مهم هستند و باید از این ظرفیت برای معرفی توانمندی‌ها و افزایش رونق اقتصادی منطقه بهره ببریم.

فرماندار دیر با اشاره به ضرورت مدیریت پروژه‌های شهری، تأکید کرد: تمامی دستگاه‌ها و شهرداری‌ها موظف‌اند پروژه‌های حفاری و عمرانی را حداکثر تا ۱۵ اسفندماه به پایان برسانند تا در ایام نوروز موجب نارضایتی مردم و مهمانان نشود.

سجادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان را کمبود مراکز اقامتی دانست و بیان کرد: توسعه بوم‌گردی‌ها و حمایت از پروژه‌های اقامتی از جمله هتل گردشگری دیر باید با جدیت پیگیری شود. برخی از اقامتگاه‌ها در بروشورهای قبلی دیگر وجود ندارند و باید اطلاعات گردشگری شهرستان به‌روز شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش آموزش و پرورش در ایام سفر، عنوان کرد: بخشی از بار اسکان مسافران بر عهده آموزش و پرورش است و امیدواریم شهرداران همچون سال گذشته برای رفع مشکلات زیرساختی با این دستگاه همکاری مؤثر داشته باشند.

فرماندار دیر با تأکید بر ضرورت حضور مدیران در زمان اوج سفر، اظهار داشت: از ۱۴ اسفند تا ۱۴ فروردین هیچ مدیری در دستگاه‌های خدمات‌رسان و هیچ‌یک از شهرداران اجازه مرخصی نخواهند داشت و همه باید در کنار مردم باشند.

سجادی‌زاده به موضوع نظارت بر بازار و تأمین نان نیز اشاره کرد و افزود: جلسات تنظیم بازار به صورت هفتگی برگزار می‌شود و برای عرضه نان سیار نیز امتیاز فعال وجود دارد و در صورت معرفی متقاضی واجد شرایط، در ایام نوروز فعال خواهد شد.

وی کمبود فضای پارک در نقاط پرتردد شهر را یک چالش جدی دانست و تأکید کرد: شهرداران از هم‌اکنون جانمایی و آماده‌سازی پارکینگ‌های ایمن در محدوده ساحل، پارک‌ها و اماکن تفریحی را در دستور کار قرار دهند.

فرماندار شهرستان دیر به ساماندهی شناگاه‌ها اشاره کرد و بیان داشت: در ۲ شناگاه شهرستان باید ناجی ثابت مستقر شود و فعالیت قایق‌های تفریحی نیز باید مجوز دار، ساماندهی‌شده و دارای نرخ مشخص باشد.

وی ادامه داد: ایجاد بازارچه صنایع دستی با همکاری شهرداری‌ها، ثبت اطلاعات مراکز گردشگری و خدماتی در اپلیکیشن‌های گردشگری، نصب( QR Code )در اماکن مختلف و مناسب‌سازی معابر و مبلمان شهری برای معلولان از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو است.

سجادی همچنین درباره ایمنی در سفرهای دریایی، اظهار کرد: جزایر شهرستان دیر و برخی نقاط ساحلی تحت نظارت محیط زیست هستند و ورود گردشگران باید با هماهنگی محیط زیست، اداره بندر و دریابانی انجام شود. قایق‌داران نیز باید مسیرهای مجاز را بشناسند تا از حوادث احتمالی جلوگیری شود.

فرماندار دیر در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان با هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌ها، آماده میزبانی شایسته از مهمانان نوروزی است و تلاش می‌کنیم نوروز امسال با خدمات بهتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر همراه باشد.

