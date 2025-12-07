فرماندار دیّر: دانشجو باید نسبت به مسائل جامعه حساس و کنشگر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی عصر یکشنبه در آئین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور دیر، با اشاره به جایگاه علم در اسلام و مسئولیت دانشجویان در عصر تحولات سریع علمی و فناوری، اظهار داشت: دانشجو باید بداند که رسالت او تنها حضور در کلاس درس نیست. او باید پرسشگر، تحلیلگر، اهل مطالعه و کنشگر اجتماعی باشد.
فرماندار شهرستان دیّر با تأکید بر اینکه عصر حاضر عصر انفجار اطلاعات، هوش مصنوعی و تغییرات لحظهای علم است، گفت: به فاصله مکث میان دو جمله، علم بهروزرسانی میشود. اگر دانشجو مطالعه نکند و روزانه حداقل چند ساعت کتاب نخواند، از قافله علم عقب میماند.
وی با بیان اینکه قرار نیست چهار سال در دانشگاه تحصیل کنیم و فردا شرمنده مدرکی باشیم که توانمندی همراه آن نیست، بیان کرد: یک دانشجو باید بتواند در یک بازه بسیار کوتاه، مهمترین تواناییها، سوابق، مهارتها، هدفهایی که دارد را شفاف و منسجم ارائه کند. تحلیل علمی بدون مطالعه و تحقیق ممکن نیست.
سجادی با تأکید بر اینکه دانشجو نباید نسبت به مسائل جامعه و شهری بیتفاوت باشد، اظهار کرد: اگر کتابخانه روبهروی دانشگاه پیام نور دیّر سالها نیمهتمام مانده، دانشجو باید از شهردار و حتی از فرماندار مطالبه کند. نسبت به نظافت شهری، عمران شهری و مبلمان شهری باید حساس باشید. مطالبهگری و پرسشگری حق دانشجو و لازمه توسعه شهر است.
وی نمونهای از این مطالبهگری را حضور جمعی از دانشجویان در فرمانداری و پیگیری وضعیت دانشگاه پیام نور دیر عنوان کرد و گفت: در ماههای گذشته موضوع ادامه فعالیت این مرکز آموزشی در خطر بود، اما پس از پیگیریهای متعدد با نماینده مجلس، مسئولان استانی و وزارت علوم، ماندگاری دانشگاه پیام نور دیر مشروط به رسیدن به حد نصاب دانشجو پذیرفته شد.
فرماندار شهرستان دیر افزود: این شما دانشجویان هستید که باید با نشاط علمی و فرهنگی دانشگاه، دیگران را تشویق کنید تا پیام نور دیّر را بهعنوان یک مرکز فعال علمی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی انتخاب کنند.
سجادی با یادآوری روایتی از پیامبر اسلام درباره ارزش کار و تلاش، گفت: توکل بدون عمل نتیجه نمیدهد. موفقیت تنها در سایه کار، تلاش و مطالعه خستگیناپذیر به دست میآید.
وی تأکید کرد: اگر دانشجو میخواهد در آینده ادارهکننده جامعه باشد، باید برای حال و آینده خود برنامهریزی و مطالعه کند و از کنار مسائل شهر بیتفاوت عبور نکند.
