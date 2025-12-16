به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی عصر سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان دیر از آمادهباش کامل کلیه دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی شهرستان در پی بارندگیها خبر داد و اظهار داشت: تا پایان هفته هیچ مدیری حق مرخصی ندارد و همه مدیران موظف به حضور مستمر در محل خدمت هستند.
وی با تأکید بر لزوم پیشگیری از بروز حوادث در شرایط نامساعد جوی افزود: با توجه به هشدارهای هواشناسی، هرگونه تردد غیرضروری در مناطق پرخطر، رودخانهها و نقاط حادثهخیز باید بهطور جدی مدیریت و محدود شود.
فرماندار دیر تصریح کرد: بازدیدهای میدانی از مسیر رودخانهها، کانالها و نقاط مستعد آبگرفتگی از روزهای گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
سجادی با اشاره به اهمیت پایداری زیرساختها، بر آمادگی کامل دستگاههای خدماترسان از جمله آب، برق و مخابرات تأکید کرد و افزود: تجربه قطعی چندساعته ارتباطات در گذشته نشان داد که باید مسیرهای جایگزین و خطوط پشتیبان بهطور کامل فعال و آماده باشند تا خدماترسانی به مردم و بهویژه مراکز حیاتی مانند بیمارستانها دچار اختلال نشود.
وی همچنین بر اطلاعرسانی دقیق، هماهنگ و متمرکز تأکید کرد و گفت: ارائه هرگونه گزارش و مصاحبه درباره حوادث احتمالی تنها باید با هماهنگی رئیس ستاد مدیریت بحران انجام شود تا از انتشار اخبار نادرست جلوگیری شود.
فرماندار دیر با اشاره به نقش بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از اراضی کشاورزی و تأمین نهادههای مورد نیاز با جدیت دنبال شود.
سجادی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری مردم و توجه به هشدارهای رسمی اظهار داشت: با هوشیاری عمومی، آمادگی دستگاهها و اجرای بهموقع تدابیر پیشگیرانه، میتوان از خسارتهای احتمالی ناشی از بارندگی و حوادث طبیعی جلوگیری کرد.
نظر شما