به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی ظهر پنجشنبه در اولین همایش تخصصی نهجالبلاغه انتظامی کشور که در فرماندهی انتظامی استان برگزار شد، نهجالبلاغه را پس از قرآن، بزرگترین و بهترین کتاب زندگی دانست و آن را ابزاری برای وحدت تفکر اسلامی و الگویی برای زندگی مادی و معنوی انسان معرفی کرد.
وی در ابتدای سخنان خود سالروز وفات حضرت امالبنین (س) را تسلیت گفت و افزود: نگاه حضرت امالبنین به فرزند فراتر از نسبگرایی است و امام حسین (ع) فرمودند همۀ شهیدان فرزندان امالبنین هستند. امروز ایشان امالشهدا و امالوفا است.
آیتالله محمدی لائینی همچنین به تلاشها و فداکاریهای نیروهای انتظامی در مقابله با گروههای تروریستی و اراذل و اوباش اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی از ما در توجه به آموزههای نهجالبلاغه دیر عمل کردهایم، در حالی که دیگران بیشتر از ما به این کتاب توجه کردهاند. امروز نیازمند وحدت تفکر اسلامی هستیم.
وی برگزاری همایشهای تخصصی درباره متون دینی و شیعی را اقدامی مهم دانست و اظهار داشت: توجه به نهجالبلاغه، وظیفهای ناشی از عبادت است و تمرین بندگی الهی نیازمند کنترل نفس و پیروی از اوامر خداوند است.
نماینده ولی فقیه در مازندران در پایان تأکید کرد: باید به بندگی خداوند توجه کنیم و زندگی خود را بر اساس تعالیم الهی سامان دهیم. امیدوارم خداوند توفیق عمل به این آموزهها را به همه ما عنایت کند.
