هیئت اجرایی ایکوم ایران انتخاب شد

سید احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مجمع عمومی شورای ملی موزههای ایران (ایکوم) تشکیل شد و در این جلسه اکثریت اعضا حضور داشتند. برخی از این افراد به صورت وکالتی و برخی هم حضوری رأی دادند. بنا بر رأی آنها ۸ نفر به عنوان هیئت اجرایی انتخاب شدند که ۴ نفر از اعضای قدیمی و ۴ نفر نیز اعضای جدید هستند. همچنین به پیشنهاد یکی از اعضا و موافقت بیشتر اعضا رأی به حضور من به عنوان عضو افتخاری ایکوم ایران دادند.
وی گفت: نتیجه انتخابات کمیته ملی موزههای ایران از این قرار است:
تفرشی ۱۷۱
نیک ذات ۱۵۰
وزیری ۱۳۸
حمیدی ۱۶۵
خلقی ۱۵۱
زارعی ۱۵۴
شجاعی کاوه ۱۳۹
بازرس: شاهمرادیان: ۱۷۹
علی البدل: احمدیان ۵۸
قانونی ۲۲
کاظمی ۱۲
اکنون باید هیئت اجرایی برای معرفی رئیس ایکوم تصمیم گیری کنند.
