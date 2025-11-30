هیئت اجرایی ایکوم ایران انتخاب شد

سید احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مجمع عمومی شورای ملی موزه‌های ایران (ایکوم) تشکیل شد و در این جلسه اکثریت اعضا حضور داشتند. برخی از این افراد به صورت وکالتی و برخی هم حضوری رأی دادند. بنا بر رأی آنها ۸ نفر به عنوان هیئت اجرایی انتخاب شدند که ۴ نفر از اعضای قدیمی و ۴ نفر نیز اعضای جدید هستند. همچنین به پیشنهاد یکی از اعضا و موافقت بیشتر اعضا رأی به حضور من به عنوان عضو افتخاری ایکوم ایران دادند.

وی گفت: نتیجه انتخابات کمیته ملی موزه‌های ایران از این قرار است:

تفرشی ۱۷۱

نیک ذات ۱۵۰

وزیری ۱۳۸

حمیدی ۱۶۵

خلقی ۱۵۱

زارعی ۱۵۴

شجاعی کاوه ۱۳۹

بازرس: شاهمرادیان: ۱۷۹

علی البدل: احمدیان ۵۸

قانونی ۲۲

کاظمی ۱۲

اکنون باید هیئت اجرایی برای معرفی رئیس ایکوم تصمیم گیری کنند.