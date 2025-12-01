به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه، تفاهم‌نامه همکاری بین مؤسسه فرهنگی موزه‌ها و یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای سیاست‌های کلان در زمینه تقویت گردشگری فرهنگی، گسترش ارتباط میان هنر و طبیعت و ایجاد بسترهای نوین برای تجربه هنر در محیط‌های عمومی منعقد شد. بر اساس مفاد آن، اجرای چند طرح ملی در دستور کار طرفین قرار گرفته که راه‌اندازی نخستین پارک‌موزه هنر ایران در مجموعه پردیس رامسر به عنوان گام نخست این همکاری اعلام شد.

در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، حمیدرضاسلیمانی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌ها ضمن تأکید بر اهمیت این همکاری گفت: این اقدام برای نخستین‌بار در کشور، پیوند میان گردشگری، طبیعت و هنر ایرانی را به شکلی ملموس ایجاد می‌کند. پردیس رامسر با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد طبیعی و فرهنگی، مکان مناسبی برای شکل‌گیری پارک‌موزه هنر خواهد بود تا در کنار فضاهای تفریحی، امکان تجربه‌ی حضوری و تعاملی هنر برای عموم مردم فراهم شود.

وی افزود: این پروژه می‌تواند به الگویی نوین برای ایجاد فضاهای هنری در شهرهای توریستی تبدیل شود و به بازتعریف مفهوم گردشگری فرهنگی در ایران کمک کند.

در ادامه، وی ضمن اشاره به اهداف فرهنگی تفاهم‌نامه، بیان داشت:

پارک‌موزه هنر رامسر ترکیبی از فضاهای نمایشگاهی روباز، گالری‌های محیطی، کارگاه‌های هنری و مجموعه‌های آموزشی خواهد بود که با همکاری هنرمندان معاصر ایران طراحی می‌شود. هدف ما ایجاد بستری زنده برای روایت تاریخ هنر ایرانی اسلامی در متن طبیعت شمال کشور است.

شایان ذکر است بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی این پروژه به زودی آغاز و طی مراحل مختلف به بهره‌برداری خواهد رسید. این همکاری همچنین زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مشابه در دیگر مقاصد گردشگری کشور از جمله شیراز، اصفهان و کیش خواهد بود.