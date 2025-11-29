  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۸

شب ویژه در تبریز؛ تقدیر از علیدوستی و اعتراض‌ها به صحنه پنالتی

شب ویژه در تبریز؛ تقدیر از علیدوستی و اعتراض‌ها به صحنه پنالتی

تبریز- در دیداری که حواشی آن بیش از نتیجه به چشم آمد، ورزشگاه بنیان‌دیزل شاهد تجلیل از حمید علیدوستی و صحنه پنالتی بحث‌برانگیزی بود که با مراجعه داور به VAR تأیید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های تراکتور و چادرملو اردکان از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز شنبه از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز و با حضور و حمایت پرشورها برگزار شد.

نیمه نخست این بازی علی رغم بازی مالکانه تراکتوری‌ها و تک موقعیت‌های چادرملو بدون گل خاتمه یافت.

در نیمه دوم دروزدک دوماگوج در دقایق ۴۸ و ۵۱ دروازه چادرملو را باز کرد تا بازی با اختلاف ۲ گل دنبال شود.

در ادامه بازی دقیقه ۵۸ هادی حبیبی از روی نقطه پنالتی دروازه بیرانوند را باز کرد و انگیزه تیمش را برای ادامه بازی افرایش دهد.

دقیقه ۹۷ بازی تومیسلاو استراکال از روی نقطه پنالتی گل سوم تراکتور را بدست آورد.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، شجاه خلیل زاده، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی فر، صادق محرمی، اودیلیون زامبروف، دروزدک دوماگوج، رجب لوشکا و امیرحسین حسین زاده

ترکیب چادرملو:

سعید محمدی فر، سیروس صادقیان، علی طاهران، رضا میرزایی، هادی حبیبی، رنی هرنان، ادسون ماردن، رضا محمودآبادی، ماریو نیکولاس، سگوندو آرلن و محمدحسین خسروی

قضاوت این بازی را وحید زمانی، دانیال باشنده، محمد عطایی، شهاب محمدی و رضا سخندان به عنوان ناظر داوری برعهده داشتند.

در طول بازی تومیسلاو استراکال و اسکوچیچ از تیم تراکتور و علی طاهران، ادسون ماردن از تیم چادرملو کارت زرد دریافت کردند.

از حواشی بازی می‌توان به تجلیل از حمید علیدوستی مربی دهه ۸۰ تیم تراکتور توسط پوریا زنوزی و سعید مظفری زاده اشاره کرد.

همچنین خطای پنالتی روی دوماگوج که از سوی هواداران خواسته شد و داور به VAR رفت و پنالتی را تأیید کرد.

گفتنی است، تیم تراکتور با این برد ۱۶ امتیازی شده و با توجه به یک بازی عقب افتاده با کسب ۱۶ امتیاز موقتاً به رده چهارم جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد.

