به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای تراکتور و چادرملو اردکان از هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور عصر امروز شنبه از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز و با حضور و حمایت پرشورها برگزار شد.
نیمه نخست این بازی علی رغم بازی مالکانه تراکتوریها و تک موقعیتهای چادرملو بدون گل خاتمه یافت.
در نیمه دوم دروزدک دوماگوج در دقایق ۴۸ و ۵۱ دروازه چادرملو را باز کرد تا بازی با اختلاف ۲ گل دنبال شود.
در ادامه بازی دقیقه ۵۸ هادی حبیبی از روی نقطه پنالتی دروازه بیرانوند را باز کرد و انگیزه تیمش را برای ادامه بازی افرایش دهد.
دقیقه ۹۷ بازی تومیسلاو استراکال از روی نقطه پنالتی گل سوم تراکتور را بدست آورد.
ترکیب تراکتور:
علیرضا بیرانوند، شجاه خلیل زاده، الکساندر سدلار، تیبور هالیلوویچ، مهدی ترابی، دانیال اسماعیلی فر، صادق محرمی، اودیلیون زامبروف، دروزدک دوماگوج، رجب لوشکا و امیرحسین حسین زاده
ترکیب چادرملو:
سعید محمدی فر، سیروس صادقیان، علی طاهران، رضا میرزایی، هادی حبیبی، رنی هرنان، ادسون ماردن، رضا محمودآبادی، ماریو نیکولاس، سگوندو آرلن و محمدحسین خسروی
قضاوت این بازی را وحید زمانی، دانیال باشنده، محمد عطایی، شهاب محمدی و رضا سخندان به عنوان ناظر داوری برعهده داشتند.
در طول بازی تومیسلاو استراکال و اسکوچیچ از تیم تراکتور و علی طاهران، ادسون ماردن از تیم چادرملو کارت زرد دریافت کردند.
از حواشی بازی میتوان به تجلیل از حمید علیدوستی مربی دهه ۸۰ تیم تراکتور توسط پوریا زنوزی و سعید مظفری زاده اشاره کرد.
همچنین خطای پنالتی روی دوماگوج که از سوی هواداران خواسته شد و داور به VAR رفت و پنالتی را تأیید کرد.
گفتنی است، تیم تراکتور با این برد ۱۶ امتیازی شده و با توجه به یک بازی عقب افتاده با کسب ۱۶ امتیاز موقتاً به رده چهارم جدول لیگ برتر فوتبال صعود کرد.
نظر شما