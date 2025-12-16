قهرمان المپیک خطاب به مسئولان: به تیراندازی مانند فوتبال اهمیت دهید

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فروغی ملیپوش تپانچه کشورمان در حاشیه تجلیل از ملیپوشان تیراندازی در جمع خبرنگاران عنوان کرد: امروز شاهد یک نوع عدالتمحوری تجهیزات تیراندازی بین استانها بودیم هم در تپانچه و هم در تفنگ علاوه بر آن از مدالآوران هم تقدیر شد که کار خوبی است نه فقط برای هدیه بلکه زمانی که قهرمانی دیده شود دامنه کوهی که قهرمان در قله قرار گرفته به حرکت در میآید و باعث تحرک در ورزش همگانی میشود امیدوارم با این کارها ورزشکاران جوان و نوجوان هم استفاده کنند و خودشان را به قله برسانند.
دارنده مدال طلای المپیک در پاسخ به این سوال که همه ورزشکاران از گرانی فشنگ و تجهیزات تیراندازی گلایه دارند آیا این موضوع نوعی بیعدالتی است؟ تصریح کرد: نمیتوان گفت بی عدالتی بلکه ناعدالتی در گران شدن ارز است که متأسفانه مهار نمیشود. ارز زمانی که گران میشود همه را درگیر میکند از نانوا و کفاش گرفته تا ورزشکار و مربی که ما هم از این قاعده جدا نیستیم.
فروغی اضافه کرد: تجهیزات ما هم چون وارداتی است کار را برایمان سختتر میکند. امیدواریم با تلاشهای رئیس فدراسیون بحث تحریم به گونهای حل شود و وزنهای که روی دوش ما هست کمتر شود. برای ورزشکاری که سلاحش نو نباشد و نیاز به تعمیر داشته باشد برای رشته ۲۵ متر برآوردم ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون در ماه است اما قراردادها در لیگ تیراندازی بسیار پایین است. تا وقتی فوتبال است چرا به رشته تیراندازی توجه شود؟ ما همیشه گفتهایم ضمن احترام به فوتبال تیراندازی نیاز دارد دیده شود. من حتی دست آقای جبلی را گرفتم و التماس کردم کاری کند که تیراندازی بیشتر دیده شود که او قول مساعدت داد.
ملیپوش تپانچه کشورمان درباره اینکه بیشترین دستمزد در لیگ تیراندازی چقدر است؟ خاطرنشان کرد: بیشترین ۳۰۰ میلیون بوده اما نسبت به مخارج خیلی کم است.
عضو تیم ملی تیراندازی با تاکید بر اینکه قراردادهای لیگ تیراندازی با هزینههای واقعی ورزشکاران همخوانی ندارد، گفت: از مسئولان می خواهیم به تیراندازی هم مانند فوتبال اهمیت دهند.
