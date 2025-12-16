رستمیان: دوست دارم در بوندسلیگا بازی کنم/ منتظر ویزا هستم

به گزارش خبرنگار مهر، هانیه رستمیان عضو تیم ملی تپانچه ایران در حاشیه مراسم تقدیر از مدال آوران رشته تیراندازی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال سال خوبی بود و من در مسابقات که اعزام شدم رکورد خوبی زدم و در بیشتر مسابقات توانستم وارد فینال شوم و با توجه به رنکینگ‌ام به فینال جام‌های جهانی رفتم.



رستمیان افزود: برای دومین سال در بوندسلیگا هستم و اکنون منتظرم مشکل ویزا رفع شود تا بتوانم دوباره در این مسابقات تیر بزنم. در قهرمانی جهان مصر هم رکورد برون مرزی را شکستم.



وی در ادامه گفت: تیراندازی وابسته به تجهیزات است و ورود سلاح و مهمات برای ما سخت است. تیراندازی همیشه با مشکلات رو به رو بوده است اما تلاش کردند که مشکل حل شود.



رستمیان در خصوص قراردادش با یک شرکت آلمانی گفت: یکی از اتفاقات خوبی که در جهانی مونیخ افتاد پیشنهاد قرارداد داد و اسپانسر شد. مشکل ورود سلاح را دارم که قرار است از کشور سوم استفاده کنیم تا بتوانیم آنها را وارد ایران کنیم.



او در ادامه در خصوص لیگ تیراندازی گفت: متأسفانه تیراندازی کم دیده می‌شود و اسپانسر خیلی کم است و قراردادهایمان با سایر رشته‌ها قابل قیاس نیست. بیشترین قرارداد خانم‌ها ۲۰۰ میلیون است و با وجود افزایش قیمت‌ها هزینه سلاح و مهمات را پوشش نمی‌دهد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: دومین سال است که تجربه حضور در بوندسلیگا را دارم. دو مسابقه دادم و منتظرم ویزا درست شود که بتوانم در دو مسابقه و فینال مانده هم شرکت کنم. امیدوارم بتوانم برای دومین بار در فینال بوندسلیگا تیر بزنم. البته تیراندازی در همه کشورها همین شرایط را دارد. از یک کشور دیگر پیشنهاد داشتم که اعلام کردند که قرار داد می‌بندند.