امام جمعه اسفرورین: یارانه پنهان بنزین به نفع ثروتمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین با اشاره به تقابل دو نظام ارزشی تکاثر و کوثر در قرآن کریم اظهار کرد: تکاثر یعنی رقابت بر سر مال و فخرفروشی که انسان را از آخرت بازمی‌دارد؛ اما کوثر خیر فراوان و برکتی است که هم دنیا و هم آخرت را آباد می‌کند.

وی عنوان کرد: وجود مبارک حضرت زهرا (س) تجسم کامل برکت کوثری است که هیچ‌گونه فخر فروشی در آن راه ندارد.

امام جمعه اسفرورین با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های حضرت زهرا (س) است، افزود: این الگو برای جوانان امروز یک نقشه راه جامع و کاربردی است؛ مسئولیت در برابر خانواده، جامعه و آرمان‌های الهی. بی‌تفاوتی نسبت به جامعه جایز نیست و امر به معروف و نهی از منکر یک واجب فراموش‌شده است.

وی همچنین ولادت حضرت زهرا (س) و سالروز تولد امام خمینی (ره) را تبریک گفت و افزود: اسلام زن را مظهر ارزش، عزت و خیر کثیر معرفی می‌کند؛ برخلاف نگاه ابزاری غرب به زن.

حسینی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره آثار زیانبار اسراف، تصریح کرد: هدررفت انرژی، نان، آب و کالاهای اساسی امروز یک تهدید علیه امنیت ملی است و قوانین موجود در حوزه مقابله با اسراف کافی نیست و ضمانت اجرایی لازم را ندارد.

وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و دانمارک در مهار مصرف گفت: واقعی‌سازی قیمت‌ها، نصب تجهیزات کم‌مصرف و فرهنگ‌سازی عمومی، مسیر اصلی مقابله با اسراف است.

امام جمعه اسفرورین تاکید کرد: وضعیت بارش‌ها مناسب نیست و باید نسبت به نعمت آب بیش از همیشه مراقبت کرد.

وی با اشاره به بحث‌های اخیر درباره قیمت بنزین گفت: فاصله میان قیمت واقعی بنزین و قیمت مصرف‌کننده بیش از ۲۰ برابر است؛ دولت روزانه حدود دو و نیم هزار میلیارد تومان یارانه برای بنزین می‌پردازد که بخش عمده آن به جیب اقشار مرفه و دارندگان خودروهای متعدد می‌رود.

حسینی افزود: اصلاح قیمت‌ها با شیب ملایم و برنامه‌ریزی دقیق، هم عدالت اجتماعی را بهبود می‌دهد و هم از قاچاق و هدررفت منابع جلوگیری می‌کند. طرح سه‌نرخی شدن بنزین می‌تواند کشور را در مسیر پایداری قرار دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک ۱۶ آذر، گفت: دانشجویان پس از انقلاب اسلامی خوش درخشیدند و امید داریم همچنان مایه سرافرازی ایران باشند.