مادران و همسران شهدا نگذاشتند بیرق شهیدشان بر زمین بیفتد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) روز تکریم مادران و همسران شهدا منتشر شد.

متن پیام سعید اوحدی به شرح زیر است:

سیزدهم جمادی الثانی، سالروز وفات حضرت ام البنین (س)، بانوی ارادت و ادب به خاندان ولایت، روز بزرگداشت و تکریم مقام مادران و همسران شهداست.

زنان استواری که با شکیبایی خود مکتب صبر و ایمان را بنیان نهادند و با اقتدا به مادر نورانی حضرت عباس (ع)، مأمنی برای دیگران شدند تا به هنگام سختی و غم به یاد آورند که این بانوان داغدیده، غم شهادت عزیز جان خود را تاب آوردند و راست قامت و استوار راه شهید غیورشان را ادامه دادند.

مادران و همسران شهدا با صبر آسمانی خود بر حمایت پروردگار تکیه نمودند، از دشواری‌ها نهراسیدند و نگذاشتند بیرق سربلندی فرزند و همسر شهیدشان در برابر فتنه‌ها و ناملایمتی کج اندیشان به زمین بیفتد.

این زنان بزرگوار در سکوت عزاداری کردند، برای ادامه راه از خداوند متعال مدد طلبیدند و از هر طوفان و حادثه‌ای با افتخار گذشتند و به راستی قهرمانان جاوید این سرزمین هستند.

شهدای عالی مقام با تربیت اسلامی و دعای عاقبت بخیری مادران خود به معراج شهادت رفتند و یادگاران آنان در دامن زنانی پرورش یافتند که به عهد مقدس با همسرانشان وفا و عمر شریفشان را در راه خدمت به فرزندان شهدا وقف نمودند. این اسوه‌های صبر و آرامش شایسته تعظیم هستند و آثار ایثارشان در جامعه منشأ خیر و برکت است.

در سالروز وفات حضرت ام البنین (س) به مقام شامخ مادران معظم و همسران معزز شهدا ادای احترام می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای این بانوان صبور، بهروزی و سلامتی مسألت دارم.