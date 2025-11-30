تجربیات مدیران گذشته چراغ راه ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مراسم تودیع محسن زارعی و معارفه عبدالرضا فولادوند بهعنوان سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش پیش از ظهر امروز، یکشنبه ۹ آذرماه با حضور اسماعیل بحریزاده؛ مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی و حسین صادقی؛ رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی برگزار شد.
در این مراسم بحریزاده با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر دفاع مقدس، هفته بسیج و خدمات دوران دفاع مقدس را ارج نهاد.
مدیرکل دفتر وزارتی با اشاره به دوره مدیریت محسن زارعی در مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش، خدمات ارزشمند وی در استقرار سیستمهای نوین آزموندهی، افزایش شفافیت و ارتقای اعتبار علمی آزمونها را برجسته کرد و گفت این اقدامات در شرایط حساس و دشوار کشور انجام شده است.
وی در ادامه زارعی را فردی فداکار، متعهد و اخلاقمدار خواند و تأکید کرد که تجربیات او باید همچنان در مسیر پیشرفت آموزش و پرورش بهرهبرداری شود.
در بخش دیگری از مراسم، فولادوند بهعنوان سرپرست جدید مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش معرفی شد.
بحریزاده با اشاره به سوابق مدیریتی فولادوند در آموزش و پرورش استانها و سازمان نهضت سوادآموزی، تأکید کرد: تجربه و پشتکار ایشان فصل جدیدی از خدمت و پیشرفت در مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش را رقم خواهد زد.
وی از کارکنان مرکز خواست با همکاری و استفاده از تجربیات مدیران پیشین و جدید، مسیر بهبود خدمات سنجش و آموزش را با جدیت دنبال کنند.
