سهرابیان: انگیزه‌ام بیشتر شده است/ فصل را به خوبی پایان می دهیم

مدافع تیم فوتبال استقلال با انتشار متنی در فضای مجازی بار دیگر از هواداران این تیم عذرخواهی و اعلام کرد انگیزه‌اش بیشتر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته‌های اخیر ویدئویی از آرمین سهرابیان مدافع تیم فوتبال استقلال در فضای مجازی منتشر شد که در حالت غیر عادی قرار داشت و همین موضوع باعث شد تا مدیریت این باشگاه اجازه همراهی به سهرابیان را در تمرینات و بازی‌های این تیم ندهد.

سهرابیان در آستانه برگزاری دربی ۱۰۶ پایتخت با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود نوشت: 《هواداران عزیز و بزرگ استقلال همانطور که قبلاً هم گفتم، بابت ویدئویی که منتشر شد و موجب آزردگی خاطر شما شد صمیمانه پوزش می‌خواهم فقط بدانید قلبم همیشه برای موفقیت استقلال میتپد و هیچ چیز برای من بالاتر از اسم بزرگ این باشگاه نیست.

انتشار این فیلم قدیمی با نیت برهم زدن آرامش تیم و ایجاد حاشیه بود اما خوشبختانه به هدف شأن نرسیدند و حتی انگیزه من را برای تلاش و موفقیت بیشتر از قبل کردند.

ان شاءالله با حمایت شما این فصل را با خوبی و سربلندی به پایان می‌رسانیم.

به امید موفقیت در کنار هم》

با توجه متنی که سهرابیان در فضای مجازی منتشر کرکرده به نظر مشکل او برای همراهی استقلال حل شده و او پس از بازی با پرسپولیس که روز جمعه ۱۴ آذر برگزار خواهد شد در تمرینات استقلال شرکت می‌کند.

