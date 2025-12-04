به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته‌های اخیر ویدئویی از آرمین سهرابیان مدافع تیم فوتبال استقلال در فضای مجازی منتشر شد که در حالت غیر عادی قرار داشت و همین موضوع باعث شد تا مدیریت این باشگاه اجازه همراهی به سهرابیان را در تمرینات و بازی‌های این تیم ندهد.

سهرابیان در آستانه برگزاری دربی ۱۰۶ پایتخت با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود نوشت: 《هواداران عزیز و بزرگ استقلال همانطور که قبلاً هم گفتم، بابت ویدئویی که منتشر شد و موجب آزردگی خاطر شما شد صمیمانه پوزش می‌خواهم فقط بدانید قلبم همیشه برای موفقیت استقلال میتپد و هیچ چیز برای من بالاتر از اسم بزرگ این باشگاه نیست.

انتشار این فیلم قدیمی با نیت برهم زدن آرامش تیم و ایجاد حاشیه بود اما خوشبختانه به هدف شأن نرسیدند و حتی انگیزه من را برای تلاش و موفقیت بیشتر از قبل کردند.

ان شاءالله با حمایت شما این فصل را با خوبی و سربلندی به پایان می‌رسانیم.

به امید موفقیت در کنار هم》

با توجه متنی که سهرابیان در فضای مجازی منتشر کرکرده به نظر مشکل او برای همراهی استقلال حل شده و او پس از بازی با پرسپولیس که روز جمعه ۱۴ آذر برگزار خواهد شد در تمرینات استقلال شرکت می‌کند.