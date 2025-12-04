به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در حاشیه بازدید از پروژه‌های شهری باقرشهر، با قدردانی از تلاش‌های مدیریت شهری، از برنامه‌ریزی برای استقرار دائمی پلیس راهور در این شهر خبر داد.

وی با اشاره به وقفه چندساله در حضور مستمر پلیس راهور در باقرشهر گفت: در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ ایستگاه پلیس راهور به‌صورت ثابت در این شهر فعال بود اما در سال‌های اخیر این حضور کمرنگ شده بود، در حالی که باقرشهر به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده قدیم قم و محورهای پرتردد منتهی به بهشت زهرا (س)، از اهمیت ترافیکی بالایی برخوردار است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: در روزهای پنجشنبه و جمعه که حجم سفرها افزایش می‌یابد، حضور پلیس به‌صورت پررنگ انجام می‌شود اما هدف ما حضور دائمی در کنار مردم است و با پیگیری‌های انجام شده و همکاری شهردار محترم، به‌زودی محل استقرار مستقل و دائم پلیس راهنمایی و رانندگی در باقرشهر تعیین خواهد شد.

موسوی‌پور با تقدیر از پروژه‌های اجرا شده شهری اظهار کرد: پروژه‌هایی که امروز از آن‌ها بازدید کردم از جمله اقدامات انجام شده در جاده قدیم، کمربندی‌ها، پل امید، جاده گاز و گذرگاه پیاده شهید مصطفی خمینی (ره)، مایه افتخار است و نشان از تلاش بی‌وقفه مدیران شهری دارد.

وی در پایان ضمن قدردانی از شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، امام جمعه و سایر مسئولان باقرشهر، گفت: جا دارد به مردم این شهر برای داشتن مدیرانی پرتلاش و خدمتگزار تبریک گفت و امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها، خدمات بهتر و ایمن‌تری به شهروندان ارائه شود.