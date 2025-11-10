موسی پور از اختصاص ۲۸ هزار متر زمین برای فضاهای آموزشی اسلامشهر خبرداد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر از تأمین ۲۸ هزار متر مربع زمین برای ساخت مدارس جدید در مناطق پرتراکم این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق موسی‌پور مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق پرجمعیت شهرستان اظهار داشت: با همکاری و مساعدت نهادهای مرتبط، زمینی به متراژ حدود ۲۸ هزار متر مربع برای احداث مدارس جدید در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وی افزود: از این میزان زمین، ۱۲ هزار متر مربع توسط اداره راه و شهرسازی و ۱۶ هزار متر مربع دیگر توسط شهرداری و شورای اسلامی شهرهای اسلامشهر و احمدآباد مستوفی اختصاص یافته است.

موسی‌پور با بیان اینکه این فضاهای آموزشی در محلات پرتراکم همچون قائمیه و ایران‌زمین احداث می‌شوند، گفت: هدف از اجرای این طرح، تحقق شعار توسعه عدالت آموزشی و پاسخ به نیاز فوری این مناطق به فضاهای آموزشی استاندارد است.

مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر در ادامه خاطرنشان کرد: تأمین اعتبار ساخت تا مرحله تحویل این مدارس بر عهده شهرداری‌ها و اداره راه و شهرسازی است و اداره کل نوسازی مدارس استان تهران نیز به عنوان ناظر فنی و همکار اجرایی در این پروژه‌ها مشارکت دارد.

وی از کلنگ‌زنی و آغاز عملیات عمرانی هشت واحد آموزشی جدید در شهرستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل این پروژه‌ها، بخشی از کمبود فضای آموزشی در اسلامشهر برطرف شود.