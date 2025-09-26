به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدباقر برقراری در خطبههای نماز جمعه این هفته اسلامشهر با گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله گفت: حزبالله لبنان همواره نهادی پاکیزه، دینی و اجتماعی بوده که در جبهه مقاومت در طول سالیان گذشته نقشآفرینی مؤثری داشته است.
وی افزود: در یک سال گذشته از شهادت سید حسن نصرالله، حزبالله همچنان با تکیه بر پشتوانه مردمی، نقشآفرینی خود را ادامه داده و مراسم باشکوه سالگرد این شخصیت برجسته منطقهای نیز نشان داد که این نهاد ریشهدار قابل حذف نیست.
امام جمعه اسلامشهر تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته در کنار حزبالله لبنان قرار دارد و از این نهاد مردمی و مقاومتی پشتیبانی خواهد کرد.
برقراری با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب دارای نکات کلیدی و راهبردی برای مردم، مسئولان، جبهه مقاومت و حتی جهان بینالملل بود و معرفتافزایی بزرگی در جامعه ایجاد کرد.
وی ادامه داد: برخی کشورها خواستار عقبنشینی ایران از غنیسازی اورانیوم هستند در حالی که کشورمان در هشت سال دفاع مقدس هم بدون غنیسازی از استقلال خود دفاع کرد. امروز نیز صنعت هستهای ابزاری برای توسعه کشور است و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه عقبنشینی نخواهد کرد.
خطیب جمعه اسلامشهر افزود: همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند، هرچه قویتر شویم دشمن به اهداف خود نخواهد رسید و آمریکا با مکانیزم ماشه نیز قادر به توقف حرکت رو به جلوی ایران نخواهد بود.
وی با اشاره به حضور رئیسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: سخنرانی دکتر پزشکیان امیدآفرین و غرورآفرین بود و مواضع کشورمان را بهخوبی و شایستگی تشریح کرد. حقیقت ایران مقتدر بار دیگر بهصورت عالمانه و کارشناسانه به جهانیان عرضه شد و این سخنان بازتاب بینالمللی مطلوبی داشت.
امام جمعه اسلامشهر همچنین با قدردانی از دستاورد اخیر وزارت اطلاعات اظهار داشت: این عملیات اطلاعاتی که علیه رژیم صهیونیستی صورت گرفت، کمتر از یک پیروزی بزرگ در جنگ نبود و نشاندهنده توان بالای جمهوری اسلامی در حوزه امنیتی و اطلاعاتی است که میتواند بسیاری از توطئههای دشمن را خنثی کند.
وی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی از تلاشهای صادق موسیپور، مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر در ارتقای کمی و کیفی آموزش تقدیر کرد و همچنین از برنامههای متنوع سپاه سیدالشهدا اسلامشهر در هفته دفاع مقدس و خدمات سرهنگ پاسدار سلیمانی، فرمانده این سپاه قدردانی به عمل آورد.
نظر شما