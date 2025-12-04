سعید فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره محور اصلی فعالیت مدیریت شهری خدمت‌رسانی به مردم است، اظهار کرد: همه اقدامات شهرداری در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و پاسخ به نیازهای آنان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

شهردار بندر کیاشهر با بیان اینکه حضور در محلات و شناسایی مشکلات از نزدیک در دستور کار قرار دارد، افزود: مسائل شهری با اولویت‌بندی دقیق و در تعامل با شورا و دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود تا مطالبات مردم به بهترین شکل پاسخ داده شود.

وی از اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر گفت و تصریح کرد: آسفالت کوچه‌های فرعی لوله‌گذاری در انتهای بازار ماهی‌فروشان و تکمیل پیاده‌رو خیابان امام خمینی (ره) از جمله اقدامات انجام شده است.

فدایی با بیان اینکه چراغانی خیابان امام خمینی (ره) با هزینه‌ای بالغ بر ۵ میلیارد تومان انجام شد، افزود: بتن‌ریزی کوچه‌های فرعی و شن‌ریزی در حدود ۱۲ در محلات مختلف با اعتباری بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است.

شهردار بندر کیاشهر با اشاره به اجرای ۶ کیلومتر لایروبی برای نخستین بار در شهر گفت: این اقدام خطرات ناشی از آبگیری را تا حدود ۸۰ درصد کاهش داده است.

وی با بیان اینکه اقدامات فرهنگی نیز همزمان در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: نورپردازی میدان ام الشهدا، نصب المان‌های مرتبط، اجرای چراغانی از میدان بزرگ تا هتل دریا با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان و نصب ۶۸ تصویر شهید در مجموعه سپیدکنار از جمله این پروژه‌ها است.

فدایی با اشاره به اهمیت امنیت شهری گفت: راه‌اندازی سیستم پایش تصویری در نقاط حساس و احداث پل چوبی و پیاده‌راه میدان اصلی شهر با اعتباری حدود ۷۰۰ میلیون تومان انجام شده است.

وی با تأکید بر پیگیری مطالبات مردم اظهار کرد: حضور در محلات، تعامل با شورا و ادارات و همکاری با پیمانکاران بخشی از برنامه جامع مدیریت شهری است که هدف اصلی آن خدمت‌رسانی به مردم و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می‌باشد.