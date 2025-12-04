۲۱۷ چکیده مقاله برای همایش ملی پایداری و کارآمدی خانواده ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ثناگویی زاده اصفهانی بعدازظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه «همایش ملی پایداری و کارآمدی خانواده» که امروز، ۱۳ آذرماه در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص خانواده و سیاستهای ابلاغی سال ۱۳۹۵، اظهار کرد: خانواده سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان است که نظام اسلامی باید در راستای ارتقای تحکیم و تقویت کارکردهای آن حرکت کند. باید توجه داشت که نگاه رهبر معظم انقلاب به خانواده جامع و چندبعدی است و شامل عرصههای اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، تقنینی، سیاستگذاری، مشاوره و الگوهای تربیتی میشود.
وی افزود: تحکیم خانواده در زمینه اخلاقی باید بر پایه رضایت، انصاف، خدمت، احترام، مودت، رحمت و مقابله با جنگ نرم دشمنان صورت گیرد؛ همچنین در عرصه اجتماعی و فرهنگی، برجسته کردن کارکرد خانواده و مسجد، ایجاد نهضت فراگیر ملی برای تسهیل ازدواج موفق، ارتقای معیشت و اقتصاد خانوادهها و استفاده جمعی از اوقات فراغت از جمله نکات مطرح شده در بیانات رهبر انقلاب است. ایشان فرمودند که در عرصه قانون و سیاستگذاری نیز باید توجه داشت که خانواده در قوانین و مقررات و اصلاح نظام حقوقی و رویههای قضائی متناسب با نیازهای جدید خانواده مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی، مبارزه با تجملگرایی و فرهنگ غرب، و ساماندهی نظام مشاورهای پیش و پس از ازدواج در حوزه مشاوره و تربیت نیز باید از جمله اولویتهای عرصه مشاورهای و تربیتی باشد.
این استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: همایش «پایداری و کارآمدی خانواده» بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی، چندبعدی و شامل شش محور اصلی برگزار شد که عبارتند از فضیلتهای اخلاقی، فقه و حقوق خانواده، باورها و رفتارهای دینی، پویاییهای اجتماعی و فرهنگی، مشاوره و برنامههای غنیسازی ازدواج، و حکمرانی و پایداری و کارآمدی خانواده. از سال ۱۴۰۰ تاکنون، بیش از ۲۰ پیشنشست، از جمله الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و خانواده پایدار، بررسی قوانین مهریه و نقش آن، ملاحظات فرهنگی در نظریههای خانوادهدرمانی، بازنمایی کارآمدی خانواده در سینمای ایران، جمعیت و فرزندآوری، و حکمرانی و خانواده و… برگزار شده است.
وی تصریح کرد: همایش در دو مرحله فراخوان مقاله برگزار شد؛ بهطوری که از مجموع ۲۱۷ چکیده مقاله ارسالشده، ۱۱۵ مورد بررسی نهایی و ۵۹ مقاله به عنوان مقالات نهایی همایش پذیرفته شدند. از این میان، ۱۲ مقاله شایسته تقدیر و دو مقاله نیز به عنوان برگزیده نهایی معرفی شدند. مقالات برگزیده شامل موضوعاتی همچون تبیین مدل خویشتنداری جنسی ویژه نوجوانان، شاخصهای مطلوب خانواده ایرانی، بایستههای پایداری ارتباطات درونخانوادگی، نقش فضائل اخلاقی پیامبر (ص) در سیره خانوادگی، نقش مادر در تربیت کودک، و مهارتهای والدین در حفظ امنیت جنسی نوجوانان بودند.
ثناگوییزاده گفت: در طول همایش، دو پنل تخصصی آنلاین برگزار شد؛ در جریان پنل اول به بررسی نقش فضائل اخلاقی پیامبر، نقش مادر و تربیت کودک، معاصرسازی صله رحم، نقش گذشت در استحکام خانواده و بازدارندگی قرآن در روابط فرازناشویی پرداختیم و پنل دوم به مقالاتی در خصو بایستههای پایداری ارتباطات خانوادگی، شیوه حکمرانی بر پایداری خانواده، فقر پژوهش در حوزه کارآمدی خانواده و شاخصهای مطلوب خانواده ایرانی اختصاص یافت. لازم به ذکر است که دستاوردهای همایش در قالب کتابچه این همایش و ۵۰ پوستر در سالن ارائه شده است.
