به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، سومین مجمع بین‌المللی «کریدور حمل‌ونقل شمال–جنوب؛ افق‌های نو» با حضور بیش از ۴۰۰ شرکت‌کننده از روسیه، ایران، هند، قزاقستان، ترکمنستان، تانزانیا، امارات، اندونزی، اتیوپی و چند کشور دیگر به‌صورت حضوری و آنلاین در آستراخان برگزار شد.

در این نشست، موضوع اصلی گفت‌وگوها توسعه کریدور شمال–جنوب به‌عنوان مسیر کلیدی دسترسی روسیه به بازارهای خاورمیانه، شرق آفریقا و آسیا بود.

در جریان برنامه، نشست ویژه‌ای با عنوان «اجرای پروژه‌های جدید بین‌المللی با مشارکت مناطق روسیه و نمایندگان کشورهای دوست» برگزار شد که در آن تاتیانا کوچِرووا، رئیس پروژه‌های بین‌المللی تی‌وی بریکس، گزارشی ارائه کرد. او در سخنان خود بر نقش همکاری رسانه‌ای در تقویت روابط دولت‌ها تأکید کرد و گفت تی‌وی بریکس علاوه بر تبادل اطلاعات، ابتکارهای بشردوستانه اجرا می‌کند و همکار رویدادهای ملی و بین‌المللی در کشورهای عضو بریکس + است. کوچرووا همچنین اعلام کرد که ظرفیت همکاری با ایران بسیار گسترده است و این شبکه از طرح‌هایی که به تقویت روابط فرهنگی، انسانی و اقتصادی کمک کند استقبال می‌کند.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، حجم حمل‌ونقل در کریدور شمال–جنوب از ۱۸ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ به ۲۷ میلیون تن در سال ۲۰۲۴ رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۴۶ میلیون تن افزایش یابد. منطقه آستراخان نیز آمادگی خود را برای تبدیل شدن به یکی از مراکز اصلی حمل‌ونقل و لجستیک اعلام کرد.

ایلیا ولینسکی، معاون موقت فرماندار و رئیس دولت منطقه آستراخان، با اشاره به فرمان ریاست‌جمهوری روسیه درباره افزایش حجم حمل‌ونقل تا سال ۲۰۳۰ گفت نیاز به توسعه این مسیر رو به افزایش است.

از سوی دیگر دیمیتری بریچفسکی، مدیر اداره همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه روسیه، تأکید کرد که کریدور شمال–جنوب ابزاری برای تأمین امنیت اقتصادی و بخشی حیاتی از زیرساخت حمل‌ونقل در اوراسیا به شمار می‌آید.

در پایان این مجمع، اعلام شد که سندی شامل پیشنهادهای عملی برای توسعه این کریدور تهیه خواهد شد و رویداد بعدی در نوامبر ۲۰۲۶ برگزار می‌شود.

کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال–جنوب در سال ۲۰۰۰ با مشارکت روسیه، ایران و هند ایجاد شد و امروز یک مسیر چندوجهی است که کشورهای مستقل مشترک‌المنافع را به خاورمیانه، جنوب آسیا و شرق آفریقا متصل می‌کند.