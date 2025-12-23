جشنواره دانشجویی «مدیاگیم ۲۰۲۵» در روسیه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، جشنواره بین‌المللی دانشجویی پروژه‌های اجتماعی «مدیاگیم ۲۰۲۵» در دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه (RSUH) به پایان رسید. این رویداد صدها شرکت‌کننده از مناطق مختلف روسیه و همچنین مهمانانی از خارج از کشور را گرد هم آورد.

شرکت‌کنندگان در مجموع بیش از ۶۰۰ اثر را در شش بخش «عکس»، «ویدئو»، «صوت»، «پوستر»، «متن» و «پروژه اجتماعی تلفیقی» ارائه کردند. موضوعات آثار به مسائل زیست‌محیطی، فراگیری اجتماعی، هویت فرهنگی، داوطلبی و حفظ حافظه تاریخی اختصاص داشت.

در جریان جشنواره، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌هایی با حضور کارشناسان برگزار شد و شرکت‌کنندگان تجربه‌های خود را درباره تبدیل ایده خلاقانه به یک پروژه اجتماعی پایدار به اشتراک گذاشتند. سوتلانا آفونینا، رئیس هیئت‌مدیره بنیاد خیریه «سرمایه‌گذاری در آموزش و ورزش آینده» تأکید کرد حتی کمک‌های موردی هم می‌تواند در توسعه جامعه اثرگذار باشد. ایگور زاتوِواخین درباره کار با محتوا و رهبران افکار در مسیر طراحی و اجرای پروژه اجتماعی سخن گفت و ماریا سیکورسکایا نیز به موضوع پیوند دادن کسب‌وکار با یک مأموریت فرهنگی پرداخت.

هیات داوران جشنواره توجه ویژه‌ای به ارزش عملی و اثر اجتماعی واقعی ابتکارهای ارائه‌شده داشت. برندگان و راه‌یافتگان به رتبه‌های برتر، دیپلم جشنواره، تندیس و هدایای شرکای رویداد را دریافت کردند. شبکه رسانه‌ای بین‌المللی تی‌وی بریکس نیز به عنوان شریک اطلاع‌رسانی بین‌المللی در این جشنواره حضور داشت.

این جشنواره به همت دانشکده بازاریابی و تبلیغات و دانشکده ارتباطات رسانه‌ای دانشگاه RSUH و با حمایت اداره امور جوانان دانشگاه برگزار شد. هدف رویداد ایجاد بستری برای گفت‌وگو درباره ابتکارهای اجتماعی، ابزارهای رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی نویسندگان جوان عنوان شده است؛ همچنین رشد حرفه‌ای دانشجویان و تقویت رویکرد کنشگری مدنی در میان جوانان از دیگر محورهای آن اعلام شد.