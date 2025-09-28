سرپرست بهزیستی بوشهر:۳۱ هزار نفر از جامعه معلولان تحت حمایت قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حمایت بهزیستی از ۳۱ هزار و ۲۰۰ نفر از جامعه معلولان استان، اظهار کرد: سه هزار و پنج نفر از آنها معلولان ناشنوا هستند.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر با بیان اینکه به هزار و ۷۵۰ نفر از این عزیزان، مستمری ماهیانه پرداخت می‌کنیم افزود: زبان اشاره به عنوان ابزار اصلی ارتباط و مشارکت اجتماعی ناشنوایان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تامین هزینه تحصیل ۳۵ نفر از دانشجویان ناشنوا و ۴۳ نفر از دانش‌آموزان ناشنوا در سال تحصیلی گذشته افزود: هزینه ایاب و ذهاب ۶۰ نفر از این عزیزان پرداخت شده است که این اقدامات در راستای تسهیل دسترسی آنان به مراکز آموزشی و خدماتی صورت گرفته است.

تداوم حمایت‌ها و توسعه خدمات

اسکندری با اشاره به اهمیت تحصیل از موفقیت‌های اخیر دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی نیز خبر داد و گفت: ۱۴ نفر از خدمت‌گیرندگان ما در سطح استان، با موفقیت در آزمون‌های سنجش، وارد مدارس عادی شده‌اند که علاوه بر این، ۲ نفر نیز توانستند به مدارس استثنایی راه یابند که این نتایج درخشان، نشان‌دهنده تلاش و استعداد این عزیزان و حمایت‌های خانواده‌ها و کارشناسان بهزیستی است.

وی افزود: امید داریم با تداوم حمایت‌ها و توسعه خدمات، جامعه ناشنوایان استان بوشهر بتوانند هرچه بیشتر در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مشارکت فعال داشته باشند و شاهد تحقق کامل شعار «اجتماع‌پذیری ناشنوایان با گسترش زبان اشاره» باشیم.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر با اشاره به خدمات تجهیزات کمک شنوایی گفت: در سال گذشته، ۲۰۲ دستگاه سمعک به ارزش هشت میلیارد ریال خریداری و در اختیار ناشنوایان نیازمند قرار گرفت تا کیفیت زندگی و ارتباطات آنان بهبود یابد.

توسعه فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی

اسکندری همچنین به فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی اشاره کرده و افزود: در راستای افزایش نشاط و پویایی جامعه ناشنوایان، مسابقات ورزشی متعددی برگزار شد و دو تیم ۱۸ نفره از ناشنوایان استان به مسابقات کشوری اعزام شدند که خوشبختانه شاهد درخشش و افتخارآفرینی آنان در این رقابت‌ها بودیم.

وی همچنین به برگزاری دو دوره کلاس‌های آموزش زبان اشاره در سطح استان اشاره کردند که با استقبال خوبی مواجه شده است.

سرپرست بهزیستی استان بوشهر به مراکز توانبخشی روزانه و تسهیلات اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: چهار مرکز توانبخشی روزانه در شهرستان‌های بوشهر، کنگان، دشتستان و گناوه فعال هستند که به ۱۹۷ نفر از ناشنوایان، خدمات تخصصی توانبخشی ارائه می‌دهند.

اسکندری یادآور شد: در سال گذشته ۸۶ مورد تسهیلات خوداشتغالی به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان جذب و در اختیار ناشنوایان قرار گرفت که این تسهیلات نقش مهمی در استقلال مالی و توانمندسازی آنان داشته است.